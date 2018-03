Consorzi industriali, «ennesima privazione all’area Vastese e Frentana»

VASTO. I Consorzi industriali rischiano di non contare più nulla e chi deve vigilare non fa nulla per scongiurare questa ipotesi.

Daniele Menna, presidente dell’associazione “Centro Studi Sante Petrocelli”, sferra un feroce attacco ai politici dell’area Vastese e Frentana e al loro immobilismo rispetto a un progetto di legge regionale estremamente pericoloso soprattutto per i Consorzi industriali di Vasto e del Sangro. Secondo la denuncia di Menna, il presidente Gianni Chiodi e l’assessore allo Sviluppo economico Alfredo Castiglione, con l’ausilio, dietro le quinte, di Nello Rapini, presidente di Abruzzo Sviluppo, del dottor Trivilini, già al CO.TI.R. e coordinatore del Patto Territoriale Sangro-Aventino e Trigno-Sinello, hanno elaborato un progetto di legge regionale teso a svuotare l’autonomia progettuale e manageriale dei Consorzi Industriali. «Il progetto – sottolinea Menna - sponsorizzato dalla Confindustria abruzzese di Paolo Primavera è fortemente contrario degli interessi di tanti suoi associati nei territori del lancianese e del vastese, che già in itinere pagheranno maggiori gabelle e tasse sui servizi consortili, ha iniziato il suo percorso di liquidazione dallo scorso mese di settembre 2010». L’obiettivo sarebbe quello di ridurre l’autonomia dei Consorzi attraverso la costituzione di un “Consorzio Unico” nonostante alcuni degli enti – come quelli di Vasto e del Sangro – abbiano bilanci fortemente in attivo. «L’attuale Giunta regionale – attacca Menna - ha deciso di sottrarre alle località periferiche della Regione gli attori dello sviluppo economico, anche se elaborato a livello regionale, ed assegnare (come per le Asl) il management a soggetti direttamente collegati o fortemente influenzabili dal potere politico regionale». E di fronte a quest’ennesima ‘privazione’ la classe politica locale cosa fa? Nulla, a sentire Daniele Menna. «Vergogna – dice senza mezzi termini il presidente del Centro Studi - Ancora una volta i nostri consiglieri alla Regione non dicono niente per non disturbare il manovratore di turno. Sono sempre fortemente impegnati nelle mediazioni interne sui posti, sugli assessorati in arrivo o persi in corsa, su chi deve fare il Sindaco a Vasto o a Lanciano, se passare da Rialzati Abruzzo o ripassare nelle fila del PDL; se partecipare alle primarie o meno perché sfiduciati da cittadini e partito». Menna fa ‘nome e cognome’ di chi, secondo lui, dovrebbe intervenire e non lo fa. «I consiglieri della Regione Tagliente, Argirò, Prospero, Palomba, Menna, il sindaco Lapenna di Vasto, quello di Lanciano Paolini o di San Salvo Marchese dove sono? Aspettano, come avvenuto per le Asl, che il destino si compia? Perciò cari politici del vastese – conclude Menna - vi aspettiamo con idee, proposte, atti concreti». 10/02/2011 10.25