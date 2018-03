''Se non ora, quando?'', anche in Abruzzo la giornata dell’indignazione nazionale

ABRUZZO. Ci sarà anche in Abruzzo la ''giornata di indignazione nazionale''. Manifestazioni previste a Pescara, Chieti ed Avezzano.

L'iniziativa che si terrà domenica 13 febbraio è stata promossa dall'Italia dei Valori per dire «basta» a «prostituzione, escort e sfruttatori al potere», ma anche contro la «compravendita dei parlamentari, alla esclusione delle donne e degli uomini competenti e preparati da posizioni di responsabilità, ad un sistema che mira a tenere separate le donne, ad una televisione becera che istiga alla violenza e giustifica la prostituzione e la pedofilia» ma anche alla mancata ricostruzione storica del centro della città di L’Aquila o alle donne che fanno carriera esponendo o vendendo il proprio corpo, ad una società che non ci fa rispettare gli uni con gli altri.

«Siamo donne, mogli e madri, siamo uomini, mariti e padri e ci sentiamo disonorati da questa mentalità consumistica che vede i giovanissimi e le donne come merce da usare e svendere», dicono gli organizzatori.

«Le donne e gli uomini di Italia dei Valori scendono in piazza per ridare speranza ad un Paese offeso, deriso e abusato, per sostenere il valore della dignità, per riprendere un percorso di costruzione di un’Italia migliore, più uguale, più umana, più libera e più democratica».

A Pescara la manifestazione si terrà in piazza Sacro Cuore, a Chieti in piazza Vico e ad Avezzano in piazza Risorgimento. L'orario d'inizio previsto e alle 10 fino alle 19.

10/02/2011 9.56