Amministrazione Di Primio. Pd:«nove mesi di nulla»

CHIETI. «Immobilismo assoluto».

Con queste parole Alessio Di Iorio, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Chieti, liquida i primi nove mesi dell’amministrazione Di Primio.

«Nove mesi e neanche lo straccio di una proposta seria da parte di questa amministrazione – tuona il consigliere di opposizione - nessuna opera in atto che abbia l’intento di cambiare volto alla nostra città! Finora solo comunicati giornalieri argomentando il nulla e ovvietà, poco o niente di cui vantarsi insomma».

Secondo la minoranza consiliare in quasi un anno di governo di centrodestra «non è stata portata in Giunta nessuna delibera di fondamentale importanza», tranne quelle presentate dall’opposizione. Nel corso dei Consigli, inoltre, si assiste –secondo il Pd- solo a liti interne alla maggioranza che si ferma al “compitino” degli ordini del giorno, senza approfondire i temi di interesse per la cittadinanza.

«Finora – aggiunge Di Iorio - non c'è stata una discussione seria su un argomento importante: in pratica all’attuale amministrazione non è possibile dare voti o giudizi semplicemente perché…non si è fatto nulla».

Secondo l’opposizione il problema principale della maggioranza è la mancanza di compattezza nella coalizione.

«Il vero problema – spiena infatti il Pd - è che siamo in presenza non di un’amministrazione comunale forte, vera, ma di una accozzaglia di forze, unite dalla ‘voglia di potere’che però prima o poi finirà col ‘benservito’ ad un sindaco incapace di rendere coesa una coalizione che dovrebbe rappresentare e guidare e che invece va sfaldandosi giorno dopo giorno a causa di interessi personali».

Il Partito Democratico chiede dunque all’amministrazione Di Primio di darsi “una mossa”. A tal proposito il gruppo consiliare fa due esempi:«Aspettiamo ancora che venga ripristinata la scala mobile – puntualizza Di Iorio - e se il sindaco Di Primio, come dichiarato di recente agli organi di stampa, non vorrà partecipare al rituale taglio del nastro del tunnel di largo Barbella, beh, dico di non preoccuparsi: ci penseremo noi ad inaugurarlo prendendoci come sempre fatto del resto le responsabilità delle scelte, cosa che evidentemente l’attuale amministrazione non ha fatto finora. Chieti ha bisogno di un governo serio – conclude polemico l’esponente del Pd - e noi lo stiamo ancora aspettando».

