San Salvo, l’Idv punzecchia la giunta: «poche idee per il commercio»

SAN SALVO. L’ingresso in Giunta di una componente di Sinistra, Ecologia e Libertà e una maggiore attenzione al settore del commercio.

Sono le richieste che l’esecutivo dell’Italia dei Valori del Comune di San Salvo avanza all’amministrazione comunale, di cui è componente di maggioranza.

Per quanto riguarda il rilancio del commercio, il circolo dell’Idv sottolinea la debolezza del settore, con molte attività commerciali, soprattutto nel centro storico, che continuano a chiudere e una generale un’agonia del commercio che non riesce più a catalizzare la crescita economica, turistica e promozionale di San Salvo.

«L’Italia dei Valori – puntualizza il circolo in una nota - come partito e come gruppo consiliare all’interno dell’amministrazione Marchese, da tempo si onora di rappresentare un importante assessorato, quale è quello del Bilancio e della Programmazione economica, attraverso il nostro stimato assessore Francesco Mazzaferro. Tuttavia – aggiungono gli esponenti dipietristi - ci troviamo costretti a manifestare una forte preoccupazione: il commercio e il centro storico della nostra città sono ormai agonizzanti e, cosa ancor più grave, nessuno sembra farsene carico».

Dunque non soltanto il settore del commercio soffre di una pesante crisi ma, secondo quanto denuncia il circolo dell’Idv, da parte dell’amministrazione comunale non ci sono iniziative e azioni per rilanciarlo.

Per questo l’esecutivo dipietrista sta programmando una serie di attività da realizzarsi a breve attraverso il coinvolgimento dei commercianti; iniziative per rendere compatibili gli insediamenti commerciali con altri fattori quali la mobilità e il traffico, per delineare insieme la cosiddetta urbanistica commerciale della città.

«E’ quanto previsto anche dal nostro Piano Commercio – spiega l’Idv - che proprio all’articolo 2 pone fra le sue finalità ‘la salvaguardia e la riqualificazione del centro storico’. Per questo siamo convinti che è ancora possibile promuovere il rilancio di un settore così importante, per il bene della nostra città e dei nostri concittadini, unendo il senso di responsabilità di tutti gli amministratori».

Le critiche dell’Idv alla Giunta Marchese riguardano anche la ‘rappresentatività’ di tutti i partiti di centrosinistra: «siamo convinti che il rilancio dell’amministrazione e del centrosinistra sansalvese non possa prescindere dal coinvolgimento di tutti i partiti di centrosinistra. Per questo chiediamo con forza che si creino le condizioni necessarie per favorire l’ingresso in Consiglio comunale degli amici (o compagni) di Sinistra Ecologia e Libertà, la cui alleanza potrà favorire due processi. Sul piano programmatico, dimostrerà che dove la sinistra è unita si vince e si vince in maniera più forte; sul piano umano dimostrerà il superamento delle divisioni e delle incomprensioni che vi sono state fino a oggi e che hanno creato inutili tensioni. Noi lavoreremo per questo. Non possiamo pensare – conclude il circolo dell’Idv - di correre domani verso la vittoria se non impariamo oggi a camminare insieme».

01/02/2011 10.03