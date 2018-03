Provincia di Chieti indebitata, Coletti: «è colpa dello Stato»

CHIETI. Provincia di Chieti? Il problema sono i tagli ai trasferimenti statali.

Mentre l’attuale amministrazione provinciale continua a sottolineare che le casse della Provincia di Chieti sono vuote a causa dei debiti lasciati dal precedente governo, Tommaso Coletti, consigliere di opposizione del Pd e presidente della Giunta precedente, denuncia invece la riduzione dei trasferimenti dallo Stato e punzecchia l’attuale esecutivo.

«I nostri amministratori della Provincia di Chieti si dilettano a parlare dei presunti e fasulli debiti fuori bilancio ereditati che sarebbero, secondo loro, la causa delle attuali difficoltà. Solo bugie – puntualizza Coletti - per coprire l’incapacità a reperire fondi alternativi, come ad esempio con i progetti europei una volta consistenti nel nostro bilancio, e per giustificare le dirompenti decisioni del Governo nazionale a danno degli Enti Locali».

Secondo il consigliere Coletti, infatti, non solo il Governo ha tagliato fortemente i trasferimenti, ma tarda anche ad effettuare concretamente l’accredito di quanto assegnato.

Per l’anno 2011, per le Province e per i Comuni abruzzesi, il governo ha ridotto i trasferimenti statali di circa trentasei milioni di euro.

Secondo Coletti la Provincia ha avuto nel 2011 un taglio consistente pari ad oltre il 23% rispetto al trasferimento avuto l’anno precedente. Nel 2010, infatti, aveva avuto circa 13.500.000 euro, mentre per il 2011 avrà circa 10.300.000 euro.

Complessivamente le entrate correnti della Provincia di Chieti ammontano a circa sessanta milioni di euro, compreso il trasferimento statale. «Un taglio di tre milioni e duecentomila euro per l’anno 2011 significa difficoltà nell’erogare servizi ai cittadini», commenta Tommaso Coletti.

«In questo momento – spiega l’esponente democratico - lo Stato deve accreditare agli enti locali 11,6 miliardi di euro relativi alle competenze degli anni scorsi. La Provincia di Chieti deve avere dallo Stato cinque milioni di euro per competenze arretrate e non perché non ne ha fatto richiesta, come qualcuno incompetente sostiene, ma perché la Provincia di Chieti nel passato non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa da parte del tesoriere. In pratica – aggiunge l’esponente del Pd - lo Stato ha punito gli enti virtuosi come la Provincia di Chieti».

E poi ci sono i fondi della Regione.

«La Regione Abruzzo – sottolinea Coletti - per l’anno 2011 non ha previsto sul proprio bilancio trasferimenti alle Provincia per investimenti. Possiamo dedurre che la provincia di Chieti, pur avendo previsto nel proprio piano di investimento per l’anno 2011 opere pubbliche per circa 100 milioni di euro tra interventi di viabilità e di edilizia scolastica, non riuscirà a concretizzare quasi niente».

Ma i crediti vantati dalla Provincia non sarebbero finiti. Secondo Coletti, infatti, l’ente dovrebbe ricevere anche sei milioni di euro dal Comune di Chieti.

«Sarebbe opportuno - continua Coletti come un fiume in piena - che l’ente, al posto di suggerire ai suoi creditori di cedere il credito a determinate banche con costi salatissimi, prendesse delle concrete iniziative per avere dallo Stato e dal Comune di Chieti quanto dovuto e pagare così tutti i creditori».

«Le difficoltà -conclude Coletti - esistono sia per la gestione corrente che per gli investimenti. Per questa ragione nell’ultima riunione della Commissione Lavori pubblici noi del Pd, abbiamo proposto un incontro tra Provincia e Regione al fine di verificare la possibilità di utilizzare i fondi Fas, come hanno fatto in altre Regioni, per la realizzazione di opere viarie sul nostro territorio».

31/01/2011 16.04