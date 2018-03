Progetti dell’amministarzione comunale: le associazioni contestano

LANCIANO. Iniziative dell’ultim’ora senza concertazone. L’amministrazione comunale sotto accusa per le ztl nel centro storico e il restyling di corso Trento e Trieste.

«Un’amministrazione comunale ormai giunta al delirio, con gli assessori che, non paghi di non aver fatto nulla in nove anni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e per la qualità della vita di tutti noi lancianesi, procedono oggi, allo scadere del loro mandato, con opere o presunte tali. Opere non solo non partecipate con cittadini, operatori economici e residenti, ma che vanno contro ogni logica del buon amministrare e del farsi interpreti delle esigenze comuni».

Si accendono i toni del confronto politico a Lanciano in vista delle elezioni di primavera. Il bersaglio preferito resta, chiaramente, l’amministrazione comunale criticata da più parti per quello che non ha fatto in cinque anni di governo (più quelli della legislatura precedente, che ha visto alla guida lo stesso sindaco Filippo Paolini) e quello che, invece, si appresta a compiere in questi ultimi mesi di amministrazione.

Un duro affondo quello messo a segno dai coordinatori di cinque associazione cittadine: Giuseppe D’Autilio per “Futuro Frentano”, Nicola Fosco per “Alleanza per Lanciano libera”, Nicola Frattura per “Alleanza per l’Italia”, Massimiliano Tucci per “Città e volontariato”, Orlando Volpe per “Ambiente e legalità.

Nel mirino delle associazioni finisce innanzitutto il progetto dell’assessore Graziella Di Campli di istituire i sistemi di videosorveglianza per vigilare sul rispetto delle ztl, le zone a traffico limitato, in alcuni quartieri del centro storico. La associazioni contestano anche il piano di rifacimento di corso Trento e Trieste, una imponente opera di restyling annunciata da poco dall’assessore al ramo, Marco Di Domenico.

«Iniziative – sottolineano i coordinatori delle associazioni - non smentite nè commentate dagli altri componenti di giunta e dallo stesso sindaco Paolini e che nei giorni scorsi anno registrato una richiesta di confronto estesa (residenti, operatori di corso Roma, associazione “Le Vie del Commercio”, consorzi, associazioni di categoria)».

Richiesta, a quanto pare, finora disattesa.

Per quanto riguarda le ztl, in particolare, secondo i coordinatori «graverebbero in maniera irreparabile sulla già assoluta mancanza di vita residenziale ed economica del centro storico, creerebbero disagio ai cittadini con maggiori difficoltà di mobilità, e manderebbero in tilt le insufficienti aree di parcheggio di piazza D’Amico e la viabilità della città. Dove finiranno – si chiedono i cinque esponenti - le centinaia di macchine dei cittadini delle Ztl che da anni praticano, non per colpe loro, l’arte dell’arrangiarsi? E con quali mezzi messi a disposizione dai non piani dell’amministrazione, anziani e disabili andranno negli uffici comunali, nelle poche attività commerciali e artigiane e nelle loro case nel centro storico?».

Le associazioni ne hanno anche per il progetto di restyling del centro cittadino: «L’assessore Di Domenico parla nel suo spot elettorale del rifacimento del “nuovo Corso” con inizio lavori a febbraio su un progetto, le cui linee non sono state concordate o perlomeno confrontate con gli operatori e organizzazioni del terziario, che deve ancora essere consegnato, predisposto il bando, su cui non c’e la totale copertura finanziaria. Consigliamo a Di Domenico – concludono le associazioni - di dismettere i panni dell’illusionista e dirci, se ha un progetto, in che modo il piano regolatore a lui tanto caro (per motivi dai contorni chiaroscuri), prevede il riassetto della fruibilità, della vitalità economica e dei servizi del centro/centro storico della nostra gloriosa città di Lanciano».

Da un lato i progetti, dall’altro critiche e interventi al vetriolo; prese di posizione solo in nome dell’amore per Lanciano? Ma sarà un caso che quasi tutti i protagonisti di questo botta e risposta sono ‘papabili’ candidati alla poltrona di primo cittadino?

Non c’è che dire, anche se in sordina, la campagna elettorale a Lanciano è già iniziata.

d.d.c. 21/01/2011 9.19