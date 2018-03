Vasto al voto: regna ancora l’indecisione

VASTO. Primarie sì, primarie no. Ruota intorno a questo dubbio amletico la definizione delle candidature in vista delle elezioni amministrative di Vasto.

Sindaco Luciano Lapenna

E mentre il centrosinistra è alle prese con discussioni e punti di vista discordanti sull’ipotesi di far scegliere agli elettori chi rappresenterà la coalizione al voto, il centrodestra non se la passa meglio. Anche in questo caso, infatti, la coalizione non è pienamente concorde sull’opportunità di scegliere un candidato unico e, anche se questa ipotesi dovesse prevalere, restano le discussioni sul nome su cui puntare.

A Vasto, insomma, la scacchiera elettorale è ancora tutta da definire, ma si sta profilando una situazione davvero singolare; alle amministrative del 2011 potrebbero essere liste e movimenti civici a cannibalizzare i partiti e presentarsi di fronte all’elettorato. Con buona pace – o forse no – di segretari e coordinatori cittadini e regionali.

QUI CENTROSINISTRA

La coalizione di centrosinistra, quanto mai spaccata e litigiosa, sta cercando proprio in questi giorni di venire a capo della definizione del programma ma, soprattutto, del candidato sindaco. L’uscente Luciano Lapenna, infatti, ha già dato la sua disponibilità a ricandidarsi, ma il suo nome non è così scontato.

I punti di vista differenti si sprecano, come anche le prese di posizione. Si prende una decisione, che viene puntualmente smentita il giorno dopo, magari all’interno dello stesso gruppo politico. Esattamente quanto accade in questi giorni, per esempio, con il presidente del Consiglio comunale di Vasto, e segretario cittadino del Pd, Peppino Forte, che ha diramato una nota in cui si sottolineava l’opportunità di ricorrere alle Primarie di coalizione come unico strumento per scegliere un candidato unitario su cui far convergere i consensi dell’elettorato. Decisione prontamente smentita il giorno dopo da Simone Lembo, consigliere comunale dello stesso partito, che ha apertamente manifestato la propria contrarietà alle Primarie.

D’altra parte sul ricorso a questo strumento le voci discordanti superano quelle a favore.

Non l’ha preso in considerazione l’Italia dei Valori, che ha già candidato il proprio aspirante sindaco: Patrizia De Caro, medico del 118. In più occasioni i dipietristi hanno puntualizzato di non voler ricorrere alle Primarie: «Un candidato ce l’abbiamo – ha commentato al proposito il segretario cittadino Alfredo Bontempo – Il Pd porti un suo nome sul tavolo della discussione e poi, tutti insieme, valuteremo la soluzione migliore per conquistare il consenso dell’elettorato».

Ha in parte preso le distanze dalle Primarie anche la sinistra tradizionalmente più ‘estrema’. Rifondazione comunista e Sinistra, Ecologia e Libertà, che non hanno mai nascosto il loro pieno sostegno al sindaco uscente Luciano Lapenna, stanno infatti pensando di formare una lista che possa anche varcare i confini della coalizione politica. Una sorta di movimento civico, aperto anche alla società civile, che possa far convergere su Lapenna i consensi di tutto il centrosinistra, dove possibile, ma che non resti incastrato in logiche politiche o partitiche.

Si attende, a questo, punto, la decisione ufficiale dei vertici del Partito Democratico, che a seguito dell’assemblea dello scorso 19 dicembre ha chiesto le Primarie con un documento firmato da 144 iscritti su 270. Da questa decisione, infatti, dipenderanno tutte le scelte conseguenti.

QUI CENTRODESTRA

Massimo Desiati

Anche nel centrodestra le acque non sono meno agitate. L’orientamento è quello di fare una grande coalizione da opporre al centrosinistra per cercare di riconquistare Palazzo di città. C’è anche un nome, ”Patto histoniense”, indicato dal vice coordinatore del Pdl Manuele Marcovecchio. La discussione, però, è suoi nomi.

Per il momento, intanto, ci si sta concentrando su due candidati: Massimo Desiati e Nicola Del Prete.

L’aspetto singolare è che sono entrambi usciti allo scoperto con movimenti civici che potrebbero quindi – almeno apparentemente – scavalcare le classiche logiche di partito e diventare protagonisti della corsa elettorale in nome dell’unità della coalizione.

Massimo Desiati, candidato sindaco della lista civica “Progetto per Vasto”, non sarebbe visto di buon occhio da una parte del Pdl. E mentre attende decisioni dall’alto, lui dichiara la propria «equivicinanza nei confronti di qualunque ambiente politico voglia condividere i contenuti, senza preclusioni ideologiche» e lancia un sondaggio sul suo sito internet: "Elezioni. Quale formazione per il candidato sindaco Massimo Desiati?" attraverso cui chiede ai cittadini, di scegliere fra alcune ipotesi di aggregazione.

Nicola Del Prete, dal canto suo, va avanti con il suo movimento “Alleanza per Vasto”. Anche su lui pende la scelta del Pdl di correre con un candidato unico, ma Del Prete ha già messo i suoi paletti: «Ci interessa aprire un dialogo costruttivo con tutti coloro che mettono al primo posto non il distintivo dei partiti, ma le sorti di Vasto per risollevarla dalle sabbie mobili in cui è precipitata. Non intendiamo arruolare soldati, come cercano di fare altri che spingono in ricordo di vecchie militanze, ma persone libere, capaci di pensare e di partecipare intellettualmente, emotivamente e praticamente all’attuazione del nostro programma amministrativo».

E poi resta da vedere cosa farà l’Udc. Se uscire allo scoperto partecipando alla tornata amministrativa con un proprio candidato, su cui far convergere eventualmente anche il sostegno del Pdl, o se, al contrario, decidere di rinunciare al trono in nome di un candidato unico e della compattezza della coalizione.

LE LISTE CIVICHE

Le liste civiche potrebbero dunque essere le vere protagoniste delle elezioni 2011 di Vasto. Resta da capire, ovviamente, se conserveranno una certa indipendenza rispetto ai

Ivo Menna

partiti o se non rappresentino piuttosto solo un escamotage per superare certe beghe interne.

In corsa, in ogni caso, è possibile immaginare che ci saranno anche diversi movimenti civici nel senso più tradizionale del termine.

L’unico già uscito allo scoperto, al momento, è Ivo Menna, personaggio noto nel Vastese per le sue lotte ambientaliste, che ha infatti creato una lista, con cui si candida a sindaco della cittadina adriatica, dal nome emblematico: “La nuova terra”.

In attesa che il centrosinistra, da un lato, decida se ricorrere alle Primarie e individui il suo candidato (o i suoi candidati) e che il centrodestra, dall’altro lato, faccia la sua scelta, Ivo Menna va avanti per la sua strada e, come lui, anche qualcun altro (che non è ancora uscito allo scoperto) sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di rincorrere un sogno; quello di conquistare la poltrona di primo cittadino.

Daniela Di Cecco 20/01/2011 11.28