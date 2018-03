Amministrative Lanciano: il centrosinistra compatto, il Pdl in affanno

LANCIANO. Non si sa ancora con esattezza quando si voterà ma a Lanciano partiti e coalizioni hanno già affilato le armi.

Sindaco Filippo Paolini

Ci si aspetta una competizione elettorale molto sentita.

Dopo diverse legislature in cui il centrodestra ha governato indisturbato, infatti, questa volta il centrosinistra – per una volta (almeno apparentemente) unito e compatto – prova a conquistare il Palazzo di piazza Plebiscito, sperando in un aiuto anche dalle beghe nel Governo nazionale.

Quest’anno, a Lanciano – al contrario di quanto probabilmente accade altrove – è il centrosinistra ad aver già fatto un passo avanti, non soltanto scegliendo già il candidato sindaco, ma addirittura scegliendo un rappresentante unico per tutta la coalizione.

La maggioranza di governo, invece, è ancora alle prese con le ‘grane’ amministrative – prima tra tutte l’approvazione del Piano regolatore generale che aspetta di essere adottato da un ventennio – e un po’ in ritardo sulla definizione di programmi e candidati. A frenare ulteriormente la corsa elettorale del centrodestra, tra l’altro, c’è anche la definizione degli (eventuali) accordi con gli alleati. Attualmente Pdl, Udc e la nuova cordata di Fli viaggiano insieme ma prima di confermare l’alleanza si devono risolvere un bel po’ di questioni.

E poi c’è l’estrema destra, che con tutta probabilità correrà da sola. Ma il tratto distintivo di queste Amministrative 2011 potrebbe essere rappresentato dalle molte liste civiche in corsa per conquistare – impresa impossibile? – la poltrona di sindaco. Segno che la sfiducia nella politica ‘classica’ è ormai totale e si preferisce la candidatura in nome di principi o ideali riferibili alla società civile.

QUI CENTROSINISTRA

Mario Pupillo

Mario Pupillo, 61 anni, medico stimato (è primario del reparto di Diabetologia dell’ospedale Renzetti di Lanciano), una grande passione per il teatro (recita da anni in una compagnia dialettale) e una, altrettanto forte, per la politica.

Sarà lui il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative.

Pupillo è stato indicato con le Primarie del centrosinistra (Pd, Verdi, Sinistra ecologia e libertà, Comunisti italiani e Socialisti) che si sono svolte a novembre corso. Una prima competizione elettorale che l’ha visto stracciare la concorrenza – in corsa con lui c’erano Giovanni Antonacci e Vincenzo Giancristofaro – conquistando il 75% dei consensi.

Primarie di coalizione a cui, però, inizialmente non ha partecipato l’Italia dei Valori, che solo in un secondo momento ha deciso di sostenere la candidatura di Pupillo sciogliendo le riserve sul nome indicato dalla coalizione.

Dunque, salvo stravolgimenti o novità dell’ultima ora il centrosinistra unito punta su Mario Pupillo e la sua “valigia”. E’ proprio “Una valigia da riempire con idee, proposte e critiche”, infatti, lo slogan scelto da Pupillo per raccogliere consensi e suggerimenti dalla società civile e trasformarli, poi, se conquisterà la poltrona di sindaco, in scelte amministrative. Sempre se, ovviamente, le promesse saranno rispettate.

QUI CENTRODESTRA

Una situazione, almeno al momento, capovolta rispetto alle ultime elezioni amministrative quella che si sta prospettando per il 2011.

D’altra parte quanto sta accadendo al livello nazionale, con le difficoltà del Pdl e la graduale indipendenza di vari gruppi politici (Udc, Fli, Adc, MpA, eccetera) non può non avere ripercussioni anche sulla politica locale. Se a questo, poi, si aggiunge che la maggioranza di governo di Lanciano sta vivendo una legislatura tutt’altro che serena – l’approvazione del Prg sta provando non poco la quiete di sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza - la frittata è fatta.

Di nomi che potrebbero rimpiazzare il sindaco uscente Filippo Paolini, che ha già fatto due legislature, in ogni caso, ne circolano tanti.

Per il Pdl i più accreditati sono quelli di due assessori uscenti: Ermando Bozza, assessore alle Finanze, e Marco Di

Ermando Bozza

Domenico, assessore all’Urbanistica. Ma, restando nell’ambito della Giunta, torna in ballo anche la candidatura di Graziella Di Campli, che attualmente ha la delega alle Attività produttive.

Sembra pescare dall’esecutivo anche l’Udc che, nel caso scegliesse di presentarsi da sola – ipotesi tutt’altro che remota - potrebbe puntare sull’attuale vicesindaco Paolo Bomba, che però se la deve vedere anche con Vincenzo Palmiero, figura di riferimento dei Casiniani locali.

Un nodo importante da sciogliere è sicuramente la scelta dei finiani. Decisione a cui sta già lavorando il vice coordinatore regionale Emilio Nasuti. L’orientamento sarebbe quello di appoggiare il candidato del centrodestra, ma da qui alla presentazione delle liste potrebbe succedere di tutto.

Tralasciando gli altri piccoli partiti, infine, si sta a guardare la scelta de “La destra” che ha da poco nominato il nuovo commissario cittadino, Bruno Di Ciano, ed è già al lavoro in vista dell’appuntamento elettorale. Anche in questo caso, infatti, non è scontato il sostegno al candidato del Pdl.

QUI LISTE CIVICHE

A fare la differenza, in queste elezioni 2011, potrebbero essere le liste civiche: tante, con respiro diverso e con personaggi più o meno vicini ai partiti istituzionali. Saranno loro, con tutta probabilità, l’ago della bilancia in caso di ballottaggio, l’asso nella manica (o, al contrario, lo scotto da pagare) per la coalizione di centrodestra o quella di centrosinistra.

Pino Valente

E’ già lanciatissima “Progetto Lanciano”, che candida a sindaco Pino Valente. La candidatura di Valente è stata ufficializzata praticamente un anno fa, molto in anticipo rispetto a tutte le altre e questo potrebbe dare a Valente un vantaggio sugli altri. D’altra parte il candidato sindaco - di professione assicuratore, con un’attenzione particolare al tema della sanità – ha già fatto sapere di essere sicuro di andare al ballottaggio e che non sarà la scialuppa di salvataggio di nessuno… chi ha orecchi intenta.

Altro personaggio forte a dar vita a un movimento civico è Giuseppe D’Autilio, presidente del consorzio “Le vie del commercio”, promotore dell’associazione “Futuro frentano” che probabilmente concorrerà con un suo candidato, anche se non è certo si tratti proprio di D’Autilio.

Del fronte civico dovrebbe infine fare parte l’ex sindaco, nonché candidato alle ultime Amministrative con la lista "Alleanza per Lanciano libera" Nicola Fosco, esponente di riferimento dell’estrema destra.

E ancora tanti altri nomi, che il più delle volte, però, vengono lanciati più che altro per confendere le idee.

Daniela Di Cecco 20/01/2011 9.44