Il Pd scommette sul futuro, è nata "La Tela dei sindaci"

FRANCAVILLA AL MARE. Sabato scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Francavilla al Mare, si è tenuto un incontro di numerosi sindaci del PD della Regione Abruzzo durante il quale è stata annunciata la nascita de “La Tela dei sindaci”.

Parte, infatti, una nuova esperienza dall’Abruzzo, una “tela politica” che vuole intrecciare una trama fitta e robusta fra il territorio e il Partito Democratico «per farlo tornare a vincere».

Sono intervenuti all’incontro: il responsabile Enti Locali Davide Zoggia, il segretario regionale del Pd Silvio Paolucci e i componenti del coordinamento della Tela: Gabriele Marchese - sindaco di San Salvo; Franco Di Bonaventura - sindaco di Roseto; Luciano Monticelli - sindaco di Pineto; Antonio De Crescentis - sindaco Di Pratola Peligna; Donato Di Marcoberardino - sindaco di Penne; Antonio Innaurato, sindaco di Gessopalena; Sergio De Luca, Sindaco di Casoli.

I sindaci della Tela vogliono affermare «un progetto federale del Pd», vogliono un partito «orgoglioso della propria terra, che sappia rinunciare agli slogan e che dialoghi concretamente con la gente, sul territorio; intendono partecipare ai processi di radicamento e di crescita del Pd contribuendo alla selezione della classe politica interna al Partito Democratico».

La tela è già oggi uno spazio dove i sindaci aderenti s’incontrano per condividere esperienze e idee, per aiutarsi reciprocamente e crescere, sia professionalmente che politicamente. Su circa 130 Sindaci ha raccolto già 70 adesioni.

Nata in Abruzzo, la Tela rappresenta un modello che può essere esteso, a livello nazionale, «a tutti i sindaci che credono nel rapporto diretto con il territorio, nella valorizzazione delle esperienze, nel coordinamento delle forze e nel rapporto con un Partito consapevole».

Per elaborare progetti concreti e misurabili sono stati individuati i seguenti temi di confronto: legge elettorale nazionale; legge elettorale regionale; questione morale; analisi del clima sociale dei territori e partecipazione; opportunità del terzo mandato per i Piccoli Comuni; la questione federale vista dai sindaci di sinistra; come ritornare all’utilità della politica: integrazione tra i livelli amministrativi territoriali; come promuovere l’incontro fra amministrazione pubblica e mercato: l’elaborazione di nuove formule amministrative.

