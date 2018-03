De Felice: «Francavilla senza governo. Pdl si organizzi in tempo»

FRANCAVILLA AL MARE. «Disagio e impotenza a fare politica» vengono espressi dal capogruppo del Pdl Carlo De Felice.

«E' impossibile fare opposizione», denuncia l'esponente del Popolo delle Libertà, «perchè non esiste una maggioranza». De Felice si dice stanco di assistere «ormai da troppo tempo» a quello che definisce un «duello senza onore tra chi da oltre due anni cerca di rincorrere la sua ombra e chi ha per anni depauperato il patrimonio comunale».

Ma il capogruppo parla anche, senza mai fare nomi precisi ma riferendosi ovviamenti ad esponenti politici di ieri e di oggi, di «teatrino del castello delle menzogne», «personaggi scoloriti, che con il loro “operato” per anni hanno deturpato la bellezza del nostro paesaggio e della nostra costa», di «litigi e raffiche di polemiche, accuse reciproche, che i francavillesi non meritano».

«Noi», dice ancora De Felice, «abbiamo cercato di sostenere con le nostre modeste forze le scelte che ritenevamo giuste e di contrastare quelle che invece ci sembravano completamente sbagliate, sempre però cercando di proporre soluzioni alternative».

Ma oggi non sarebbe più possibile portare avanti l'opposizione «per la semplice ragione che per essere portata avanti ha bisogno di rapportarsi con un governo cittadino forte ed autorevole. Duole dirlo, ma la nostra amata Francavilla oggi non ha un governo. L’attuale amministrazione», prosegue nella sua analisi, «è ormai allo sbando e versa in uno stato confusionale disarmante e non serve più a nessuno, tanto meno alla città, andare avanti in questo modo».

De Felice chiede al suo partito il coraggio di scegliere per le prossime elezioni una leadership «vincente ed opportuna con ragionevole anticipo sui tempi, senza commettere gli errori del passato e senza utilizzare più vecchi riti, inconcludenti e perdenti».

Il capogruppo chiede di cambiare procedure, strategie e programmi «se vogliamo impostare una seria campagna elettorale e proporre una leadership che sappia presentare all’opinione pubblica una prospettiva credibile e vincente».

08/01/2011 11.33