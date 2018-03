Lancianofiera, Nasuti: «unico polo». Di Ciano: «non ostacolare iniziative imprenditoriali»

LANCIANO. Nuovo stanziamento di 150mila euro in favore dell’Ente per rafforzare il ruolo di Lancianofiera «come unico polo fieristico della Regione Abruzzo».

Promotore dell'iniziativa il consigliere Fli Emilio Nasuti che non nasconde le sue perplessità circa le ultime vicende che stanno interessando l'ente e il deficit degli ultimi anni.

A settembre il sindaco Filippo Paolini ha chiesto la revoca dell'incarico di coordinatore a Ciro Pasquini e nelle scorse settimane il presidente Di Fonzo è stato defenestrato, non senza strascichi polemici e un ricorso al Tar proprio sulla revoca dal consiglio d'amministrazione fatta dal primo cittadino. Di Fonzo sostiene che i conti lasciati siano in ordine e per Paolini un giudice non potrà ''mettersi in mezzo'' e contestare una decisione presa nel momento in cui è venuto a cadere un rapporto fiduciario.

Il consigliere regionale Nasuti ha annunciato che farà di tutto per ostacolare altri enti che si porranno in concorrenza con la Fiera frentana, unico polo, a suo dire, autorizzato ad operare.

«Non condivido che Nasuti ‘ostacoli’ altre iniziative imprenditoriali nella Regione Abruzzo, come ha esplicitamente dichiarato», commenta Bruno Di Ciano, imprenditore ed ex Coordinatore dell’Ente.

«Forse le dichiarazioni del Consigliere sono il frutto della sua ignoranza del settore fieristico. In Lombardia esiste il polo fieristico Regionale che è Fiera Milano -Rho- ma si propongono rassegne fieristiche a MilanoCity, Milano Assago, Milano Novegro, Vapro D'Adda (Mi), Busto Arsizio (VA), Pavia, Erba (CO), Monza e Pizzighettone (CR). In Veneto, il polo fieristico regionale è Verona ma si tengono costantemente rassegne a Padova, Vicenza, Venezia, Rovigo, Caorle, e Longarone».

«Nelle regioni confinanti con l’Abruzzo», continua Di Ciano, «ad esempio nelle Marche, abbiamo fiere ad Ancona, Pesaro, Fano e Civitanova Marche; in Umbria a Bastia Umbria, Città di Castello ed Attigliano».

Per l'imprenditore, insomma, le parole del consigliere regionale sono «pericolose, demagogiche ed anticostituzionali».

In più sono arrivate a due giorni di distanza dalla presentazione di 4 manifestazioni (Girotondo una Fiera da Sogno, Bellé 360, Design Arredo e Oggettistica d’Interno, Fiera Campionaria) che la Marketing&Eventi di Di Ciano terrà nel corso del 2011 nel nuovo Centro Espositivo Camera di Commercio di Chieti.

«L’iniziativa economica privata è libera e, come tale», tuona l'imprenditore, «il politico ha l’obbligo giuridico e morale di favorirne la crescita, lo sviluppo in un’ottica di raggiungimento di alti fini sociali. Chi ama realmente Lanciano e l’Abruzzo, nella gestione del denaro pubblico, ha l’obbligo giuridico e morale di bene investire nell’interesse della collettività. Trasferire 150mila euro a questo management vuol dire fare gli interessi degli abruzzesi?»

