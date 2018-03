Disagi per la neve anche a Lanciano, Pd:«e la stazione meteo costata 30mila euro?»

LANCIANO. Disagi per la neve anche a Lanciano con diverse zone e strade che sono risultate difficilmente praticabili.

Il Pd ha criticato i disagi causati dalla neve a Lanciano dichiarando di non voler speculare su questo ma ricorda che proprio questo comune può disporre di una stazione meteo del costo di 30 mila euro.

«Vorremmo sapere», dice il capogruppo Franco Ferrante, «quale apporto abbia dato la stazione meteo comunale che costa oltre 30 mila euro alla comunità, quali bollettini meteo abbia prodotto e se poi la documentazione sia stata presa in considerazione dal comune per l'uso preventivo che era alla base del dotarsi di una simile struttura».

Il Pd prosegue «vorremmo segnalare il disagio di famiglie ed alunni per una intempestiva comunicazione della chiusura delle scuole: il sito internet del comune - non degno di un comune che si dice moderno - solo a metà mattinata è stato aggiornato e si è data una notizia chiara. Ancora una volta si è appalesata in modo evidente l'inadeguatezza della Giunta Paolini che non riesce a predisporre neanche un piano neve - almeno per la pulizia della viabilità principale. Meno male che tra quattro mesi la Giunta Paolini concluderà il proprio mandato».

