Consorzio Lanciano, il cda sta con il presidente cacciato

LANCIANO. Il presidente pro tempore Francesco Ciarelli e i consiglieri del cda Luciana Di Castelnuovo, Franco Prospero, Fabio Andreozzi, Ezio Angelucci, Alberto Paone e Giuseppe Torricelli stanno con Di Fonzo.

Dopo la notizia che definiscono «inaspettata e sorprendente» arrivata nei giorni scorsi da Palazzo di città di revoca del presidente Donato Di Fonzo da parte del sindaco Filippo Paolini, i consiglieri del cda hanno preferito il silenzio.

Questo, assicurano oggi, per non alimentare le polemiche e per non contribuire ad arroventare un clima già teso per lasciare prima di tutto spazio e risposta al presidente Di Fonzo.

Qualcuno ha voluto anche essere presente all'incontro che l'ex presidente di Lancianofiera ha avuto con i giornalisti.

E' stata una partecipazione silenziosa ma «forte ed esplicita» che già la dice lunga sul pensiero e sugli obiettivi del consiglio d'amministrazione del Consorzio che si è riunito lunedì scorso.

Nessun tentennamento nel rigettare la proposta del primo cittadino ritenuta «irricevibile» e che riguardava la nomina su contratto triennale all'ex direttore dell'Ente Cesarino Bomba («ha portato in giudizio il Consorzio ricavandone un esborso di centinaia di milioni di lire», ricordano oggi).

Una decisione che al cda sembra «incomprensibile» e che pone più di un interrogativo.

«Il vero obiettivo», dicono i consiglieri, «è la Fiera e il suo futuro. Ci siamo insediati solo quattro mesi fa sorretti e animati dalla volontà e dall'entusiasmo di dare il via a un progetto capace di restituire linfa e nuova vitalità alla Fiera, da sempre attraversata da vicende turbolente che ne hanno segnato finora esistenza e risultati. E proprio alla luce di precedenti vicissitudini, non vogliamo ripetere gli errori del passato innescando contrasti e ulteriori polemiche, ma non si può nemmeno subire in silenzio decisioni prese senza nessun confronto con gli altri soci».

«Paolini», continuano i componenti del cda, «che per sei anni ha ricoperto il ruolo di presidente dovrebbe sapere che la Fiera non appartiene al sindaco e che i tre rappresentanti in seno al Cda sono espressione del consiglio comunale. Qui non ci sono e non dovrebbero esserci personalismi e meschine lotte per mantenere una “poltroncina”».

Anche perchè un consigliere d'amministrazione del Consorzio Autonomo Fiera percepisce un gettone di presenza (a seduta consigliare) pari a 30.00 euro lorde, circa 22.00 nette per 8/10 sedute l'anno.

«Noi non intendiamo prender parte a intrighi e inciuci ma solo continuare il lavoro iniziato e condiviso anche dal presidente Di Fonzo al quale testimoniamo la nostra stima e solidarietà, convinti che la strada intrapresa è quella giusta anche se in quattro mesi non si possono certo pretendere risultati strabilianti», proseguono. «Abbiamo approvato un programma di rilancio e siamo determinati a portarlo avanti, con serietà e trasparenza, senza lasciarci condizionare, né scoraggiare dagli umori e dai possibili contrasti. I numeri ci sono e gli intenti pure. Chiediamo a tutti i soci un impegno concreto: le belle parole, le promesse, i complimenti si ripetono puntuali a ogni inaugurazione ma è ora di passare ai fatti e di dare un segnale forte capace di dimostrare l'interesse vero che si ha per il destino della Fiera».

