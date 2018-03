Campo sportivo San Giovanni Teatino, «l'amministrazione ha paura del dialogo»

SAN GIOVANNI TEATINO. «L’amministrazione Comunale ha avuto paura di discutere in consiglio comunale del destino del campo sportivo, la cui quarta asta scadrà lunedì prossimo».

E' la denuncia dei consiglieri comunali Alessandro Feragalli (Unione per San Giovanni Teatino) e Giorgio Di Clemente (Popolo delle Libertà) dopo che non è stata accolta la proposta di ordine del giorno dell’opposizione che voleva discutere in seduta “aperta” della sorte della struttura pubblica, con diritto di parola ai rappresentanti dei comitati locali che hanno raccolto oltre 250 firme per chiedere di avere verde e strutture ricreative invece dei sei palazzi previsti.

«Purtroppo gli argomenti proposti dall’opposizione non vengono iscritti nemmeno nel calendario dei lavori del consiglio comunale», commentano i due, «ed al proposito verrà interessato il prefetto di Chieti, a cui si chiederà di intervenire sul Comune di San Giovanni Teatino per garantire il ripristino delle basilari regole democratiche stabilite dalla legge, considerato che non è più possibile esprimere la prerogativa fondamentale delle attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo previste dall’ordinamento degli Enti locali».

Feragalli e Di Clemente parlano di «evidente strategia ostruzionistica di chi teme un confronto pubblico con i cittadini e le altre forze politiche presenti sul territorio».

La vendita del campo sportivo, presentata dall’Amministrazione come una scelta ampiamente condivisa dalla popolazione residente, avrebbe mostrato, invece, secondo i due esponenti della minoranza la contrarietà degli abitanti della zona di via Quasimodo preoccupati dalla compromissione del territorio e dell’ambiente che procurerebbero gli oltre 100 appartamenti previsti in loco dal piano regolatore.

«L’opposizione consiliare si impegna a salvare dal cemento l’area del campo sportivo di via Quasimodo con ogni mezzo possibile», assicurano ancora Feragalli e Di Clemente, «procedendo, nel caso di vittoria alle prossime elezioni di maggio, anche all’esproprio delle aree eventualmente alienate dalla giunta Caldarelli e restituendo ai cittadini un polmone verde strategico per il loro futuro e quello delle migliaia di residenti di Sambuceto oppressi da palazzi, traffico e smog».

11/12/2010 16.45