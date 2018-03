«La maggioranza calpesta la legge», a Miglianico opposizione scrive al prefetto

MIGLIANICO. «Impedita la surroga del consigliere dimissionario dell'opposizione».

Con una ferma e circostanziata lettera inviata al presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Antonelli, e al prefetto, Vincenzo Greco, il gruppo consiliare di opposizione “Viva Miglianico Viva” ha segnalato come sia decorso inutilmente il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 38 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali che prevede che, in caso di dimissioni di un consigliere comunale, «il presidente del Consiglio comunale deve convocare – entro e non oltre dieci giorni – il Consiglio comunale al fine di procedere alla surroga del consigliere dimissionario».

Lo scorso 8 novembre, infatti, il capogruppo di “Viva Miglianico Viva”, Emilia Baldassarre, per ragioni strettamente personali e familiari, ha dovuto rassegnare le dimissioni dal proprio incarico di consigliere comunale, ma il presidente del Consiglio comunale «non ha provveduto ad ottemperare ai suoi obblighi, scaturenti dalla legge», si legge nella missiva.

Per questo, «stigmatizzando questa azione dilatoria», il gruppo consiliare “Viva Miglianico Viva” ha formalmente invitato il presidente Antonelli a «non frapporre alcun altro indugio alla convocazione del Consiglio, che è un atto dovuto ed obbligatorio per legge».

«Al prefetto – si legge ancora nella lettera firmata dal consigliere di “Viva Miglianico Viva”, Gianleo D'Ercole – si chiede di vigilare sul comportamento dilatorio del presidente del Consiglio comunale, adottando, se necessario, i relativi provvedimenti di competenza per ripristinare la regolarità del consesso e per evitare ulteriori abusi tendenti a privare la minoranza di una voce eletta dal popolo».

30/11/2010 9.27