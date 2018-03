Troppi assenti, Consiglio provinciale salta. Opposizione contro Di Giuseppantonio

CHIETI. Il Consiglio provinciale di Chieti, convocato in prima adunanza ieri mattina per le ore 11, 30, è saltato per mancanza del numero legale.SISTI (PDL) : «ASSENZE GIUSTIFICATE E CONOSCIUTE»

«Vistose e numerose assenze tra le fila della maggioranza di centrodestra», accusano Pd, Idv, Sel e Rc, «e, tra queste, quelle del presidente della provincia Enrico Di Giuseppantonio e del consiglio Enrico Rispoli».

Importanti argomenti erano posti all’ordine del giorno compresi gli atti dell’equilibrio di bilancio e del riconoscimento di ulteriori debiti.

L’assise tornerà a riunirsi, in seconda convocazione, martedì 30 novembre alle ore 15,30.

«La maggioranza continua ad evidenziare copiose crepe al suo interno tanto che, neanche per significativi atti legati al bilancio, riesce a garantirsi il numero legale – denunciano i capigruppo consiliari della minoranza di centrosinistra D’Amico (P.D.), Natale (I.d.V.),Mariotti (S.E.L.) e Tinari (R.C.).

i quattro raccontano di aver pazientato oltre l’ora prevista dal regolamento per chiedere la verifica del numero legale ma, nonostante tutto, c’erano tante e troppe assenze pesanti come quelle dei presidenti della giunta e del consiglio.

«Non è la prima volta che questo accade, per il Consiglio quanto nelle commissioni», denunciano gli esponenti della minoranza, «ed è lecita la domanda al presidente Enrico Di Gisueppantonio ed alla maggioranza tutta se la maggioranza c’è ed esiste ancora oppure se s’è dissolta, come neve al sole, per le troppe ed evidenti diversità interne quanto disattese aspettative personali tanto da non riuscire più a sviluppare neanche una benché minima attività ordinaria che dia un sussulto di presenza e vitalità? Siamo in attesa di risposte concrete e non delle solite fumose parole».

In questa seduta, oltre nostre mozioni ed ordini del giorno, c’era l’assestamento di bilancio ed un riconoscimento di un debito fuori bilancio («molto dubbio», secondo l'opposizione), per la copertura delle spese relative alla pulizia neve sulle arterie provinciali del 2008 e 2009, criticamente osservato dal collegio dei revisori dei conti.

«Questo debito, quanto quello dell’improbabile versamento di una consistente somma al consorzio industriale Val Pescara risalente agli anni 2001 – 2009», contestano sempre dal centrosinistra, «fanno parte di quel più generale elenco approvato dalla maggioranza appena insediatasi e da noi fortemente contestato per la fondatezza, oltre che per i forti dubbi sull’effettiva esigibilità e riconoscibilità».

27/11/10 11.25

«Probabilmente i capigruppo del centrosinistra in Provincia di Chieti frequentano un’aula consiliare differente dalla mia», commenta il capogruppo in consiglio provinciale Paolo Sisti. «La maggioranza di centrodestra infatti, da quando amministra la Provincia, non è stata mai battuta in aula. Sono stati approvati soltanto i provvedimenti condivisi dal centrodestra, dimostrando, ove ce ne fosse ancora bisogno, compattezza e solidità. La maggioranza di centrodestra è unita nello sforzo comune di far uscire l’Ente Provincia dal baratro in cui l’hanno sprofondata cinque anni di amministrazione di centrosinistra. Serietà, rigore e oculatezza, caratterizzano la nostra azione di governo».

«Se i capigruppo di centrosinistra polemizzano sulla mancanza di numero legale ad una prima convocazione», continua Sisti, « significa che non hanno alcuna proposta seria e concreta da avanzare, su cui discutere e confrontarsi e che si accontentano di sterili polemiche e strumentalizzazioni. Ad ogni buon conto val bene precisare che le assenze dei consiglieri di maggioranza erano tutte giustificate e conosciute da tempo, a partire da quella del presidente, Enrico Di Giuseppantonio, che era a L’Aquila ad un importante incontro sulla riforma degli ATO. Il presidente del Consiglio provinciale, Enrico Rispoli, era all’estero per motivi di lavoro, il consigliere Fabrizio Montepara era impegnato all’assemblea Nazionale di Res Tipica-Anci, di cui è autorevole dirigente nazionale, mentre la collega Carla Di Biase è alle ultime settimane di gravidanza».

29/11/10 14.20