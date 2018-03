Lectio Magistralis a Chieti, Manifesto per l’Italia a Lanciano: Gianfranco Fini lancia il suo partito

ABRUZZO. Partirà da Chieti ed approderà a Lanciano la visita in Abruzzo del Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, di sabato 4 dicembre.

La giornata prevederà due eventi distinti.

Alle ore 14.00 il Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini svolgerà una Lectio Magistralis dal titolo "Il bisogno di un'Italia nuova: riflessioni e proposte per il futuro della Nazione"presso l'Università degli Studi di Chieti e Pescara "Gabriele d'Annunzio" nell’Auditorium della prestigiosa sede teatina in via dei Vestini n. 31. All’incontro interverrà anche il saggista e politologo di fama internazionale Edward Luttwak, consulente del Center for Strategic and International Studies di Washington, del National Security Council e del Dipartimento di Stato Americano. A moderare il confronto sarà Primo di Nicola de L'Espresso.

Alle ore 16.30 il Presidente Gianfranco Fini si sposterà a Lanciano. Presso il Cinema Maestoso sito in via Bellisario n. 41 nel quartiere di Santa Rita, il Presidente della Camera, insieme all'On. Daniele Toto ed al Consigliere Regionale Emilio Nasuti - rispettivamente Coordinatore Regionale e Vice Coordinatore Regionale di Futuro e Libertà per l’Italia in Abruzzo - illustrerà "Il Manifesto per l'Italia" ed avrà modo di approfondirne i contenuti con sostenitori, simpatizzanti ed amministratori locali. Modererà l’incontro il giornalista Lucio Valentini della redazione abruzzese della RAI.

30/11/2010 12.03