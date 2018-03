Idv contro Di Quinzio: «l'esempio del peggior trasformismo»

FRANCAVILLA. L'Italia dei Valori di Francavilla al Mare dice basta alla «amministrazione ballerina» di Nicolino Di Quinzio.

E lancia un appello al Pd ed ai singoli consiglieri comunali.

La richiesta è quella di sottoscrivere la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco che è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nel circolo cittadino di Viale Nettuno.

Presenti i due consiglieri al comune, Lucrezio Paolini e Francesco Lando, il coordinatore cittadino IdV, Mario Giangiacomo, Massimiliano di Pillo, membro del direttivo, ed il senatore Alfonso Mascitelli, coordinatore regionale dell'Italia dei Valori.

«Non possiamo più renderci partecipi del processo di mercificazione della politica e di mortificazione quotidiana della città messo in atto dal sindaco che con la sua amministrazione ha fatto perdere ai Francavillesi il premio internazionale Antonio Russo, la mostra del Fiore, la

piscina comunale e la bandiera blu, in deciso contrasto con il programma elettorale che aveva presentato agli elettori», ha dichiarato in apertura della conferenza stampa Mario Giangiacomo.

Per il consigliere Lucrezio Paolini «la presentazione della mozione di sfiducia è un atto dovuto affinchè le forze politiche si assumano le proprie responsabilità, senza ambiguità o ambivalenze».

Negli ultimi due consigli comunali, secondo la denuncia dell'Idv, si sarebbe consumato «un atteggiamento gravissimo»: «prima», racconta Giangiacomo, « la maggioranza era pronta a votare il pacchetto urbanistico, che avrebbe avuto effetti devastanti per il terrritorio di Francavilla al Mare,

ma non era pronta a votarne il rinvio e soprattutto le delibere che riconoscono i debiti fuori bilancio, derivati da sentenze di tribunale. Una situazione che non persegue evidentemente i fini della responsabilità istituzionale o degli interessi dei cittadini».

Più duro l'intervento del senatore Alfonso Mascitelli, coordinatore regionale IdV, che ha parlato di «uno dei più gravi esempi di trasformismo politico, quello che appartiene alla razza peggiore e che si è creato intorno a gruppi di interesse molto forti».

Anche Mascitelli ribadisce l'invito al Pd a sottoscrivere la mozione, «affinchè esca dall'incertezza e dall'ambiguità, e prenda una scelta chiara e precisa. Questo di Francavilla al Mare è un film già visto: a Montesilvano e a Spoltore».

Proteste anche da 'Uniti a Sinistra' per il mancato incontro dell'amministrazione comunale con i cittadini per illustrare i contenuti della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. «Nulla è successo», protestano Mario Vacca, Luca Iezzi, Moreno Bernini. «Il 5 settembre molto probabilmente si voterà la delibera così com’è».

La paura di 'Uniti a Sinistra' è una e chiara: «lo spirito che anima le scelte di questa amministrazione è quello di sempre: nella continuità, cercare le ultime occasioni di costruire abitazioni private sul poco territorio non ancora edificato».

E Bernini fornisce anche qualche esempio: «l'articolo 20 modificato autorizza la riconversione in abitazioni private, su tutto il territorio ( ad eccezione della collina) di qualsiasi attività dismessa situata in edifici costruiti da più di 25 anni (alberghi, pompe di benzina, opifici, cinema, bar, negozi ecc.). Altra “chicca” è l’estensione su quasi tutto il territorio della possibilità di avvalersi dello strumento dell’Accordo di Programma che, così come attuato a Francavilla, è un vero e proprio regalo ai costruttori, in quanto alla collettività questi interventi in deroga alle regole hanno sempre portato molto poco. Davvero una bella nuova occasione per il partito del cemento. E la Francavillizzazione riprende alla grande».

02/09/2010 16.29