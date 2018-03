Ato Unico per risparmiare? Di Giuseppantonio preferisce passare le competenze alle Province

CHIETI. «D'accordo sull'Ato unico per il ciclo idrico, ma è meglio il passaggio delle competenze relative alle Province»: lo chiede il presidente dell'Upa, Enrico Di Giuseppantonio

Per il presidente il modo migliore per produrre risparmi, contenere i costi e assicurare il controllo democratico su un bene così prezioso come l'acqua pubblica è quello del passaggio alle Province, «quali autorità di indirizzo e controllo, della competenza sul ciclo idrico integrato, come da me proposto l'anno scorso e ribadito qualche mese fa unanimemente dall'Unione delle Province d'Abruzzo (Upa)».

E mentre il presidente della Regione, Gianni Chiodi, è intenzionato ad accelerare il progetto di riforma della gestione dell'acqua che prevede un Ato unico per tutta la regione Di Giuseppantonio chiede una diversa riflessione: «non vorrei, infatti, che l'Ato unico si trasformasse in un nuovo esempio di centralismo regionale che sottrarrebbe ai Comuni il controllo democratico su una risorsa essenziale: i territori devono continuare a sovrintendere in maniera più efficace ed efficiente al ciclo idrico integrato. La Provincia, in questo ambito, ha al suo interno professionalità tecniche storiche e consolidate e saprebbe coinvolgere i Comuni nel controllo e nella gestione, proprio per la sua capacità riconosciuta di ente al servizio delle popolazioni locali. Inoltre, il controllo democratico sarebbe salvaguardato dalla natura elettiva del Consiglio provinciale, che potrebbe esercitarlo di concerto con la conferenza dei sindaci».

A breve, l'Unione delle Province presenterà una proposta di legge regionale «al fine di poter inquadrare in un provvedimento legislativo questo passaggio di competenze, che rappresenta per noi un obiettivo strategico da conseguire al più presto».

03/11/2010 16.50