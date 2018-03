Comune Chieti, Idv contro l'allargamento delle Commissioni

CHIETI. «L'ineffabile compagine del Pdl» starebbe per lanciare «l'ennesima, inquietante iniziativa, ai danni della cittadinanza».

E' questo l'allarme di Giampiero Riccardo, coordinatore regionale Giovani dell'Italia dei Valori, a nome dell'intero direttivo cittadino del partito di Chieti.

Stavolta, secondo Riccardo, la questione riguarderebbe la possibilità di incrementare il numero di consiglieri all'interno delle commissioni comunali, «con un aggravio annuale stimato più o meno in 100 mila euro per le casse dell'Amministrazione».

Ogni consigliere, infatti, percepirebbe un bonus di circa 90€ a presenza, che moltiplicato per il numero di sedute mensili, producono un aumento di 1000-1200 € in busta paga.

«Considerando il persistente dramma delle famiglie interessate dalla vicenda "Villa Pini", l'ormai prossima scadenza della cassa integrazione per i lavoratori ex Burgo e il mancato rinnovo del contratto a molti operatori comunali; quello di Ginefra e soci è un cinico, triste schiaffo in faccia alla città, che peraltro, di questa storia doveva essere tenuta bene allo scuro – aggiunge il Coordinatore Regionale - lungi dall'offrire soluzioni concrete ai reali problemi di Chieti, la giunta Di Primio inizia già a manifestare chiari segni di destabilizzazione, frutto della "politica del carrozzone" con la quale il PDL ha portato a casa le ultime elezioni comunali».

«Per noi dell’Italia dei Valori– prosegue Riccardo – eliminare il grasso della casta è di primaria importanza, soprattutto per reperire fondi utili alla collettività e riconciliare la larga porzione di cittadinanza disillusa dalla cattiva Politica, con le istituzioni. Ad una simile ingiustizia resisteremo con un’opposizione intransigente in consiglio comunale».

«In queste settimane – conclude Riccardo - noi Giovani Italia dei Valori-Chieti siamo impegnati insieme ad alcuni giovani architetti Teatini, nella realizzazione di un progetto di riqualificazione di alcune piazze e strade della città da restituire ai giovani. Chiediamo al sindaco ed alla sua Giunta di recedere dal progetto di allargamento delle commissioni e destinare l’equivalente somma alla costruzione di politiche giovanili largamente condivise».

03/11/10 10.03