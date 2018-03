Attentati incendiari Miglianico, consiglieri chiedono Consiglio Comunale straordinario

MIGLIANICO. Il gruppo consiliare Viva Miglianico Viva chiede la convocazione di un Consiglio per tranquillizzare i cittadini dopo gli attentati incendiari degli ultimi giorni.AMICONE: «DISFATTA PER L'IMMAGINE DEL PAESE»

Così i consiglieri Emilia Baldassarre, Gianleo D'Ercole, Amedeo Santalucia e Marco Almonti, hanno richiesto formalmente la convocazione di una seduta straordinaria per esaminare e discutere dei gravi fatti accaduti il 16 e 18 ottobre e delle possibili spiegazioni, al fine di poter dare un contributo ufficiale alla tranquillità dei cittadini.

Nei giorni scorsi, infatti, sono andate a fuoco due auto di servizio del Comune, che hanno seriamente danneggiato l’ufficio tecnico comunale situato sul piano strada. Due giorni dopo invece sono andate a fuoco le auto private del sindaco, Dino De Marco.

Il Gruppo Consiliare “Viva Miglianico Viva” ritiene ormai «non più differibile» una riunione del Consiglio «l’unico organo che rappresenti la Comunità di Miglianico e l’unico che avrebbe dovuto e potuto esprimere solidarietà e chiarezza sulla drammatica vicenda che ha interessato la nostra cittadina e che è ancora senza soluzione».

«Il troppo tempo trascorso», insistono i consiglieri, «nell’attesa che il Presidente del Consiglio comunale finalmente convochi l'assise non poteva prima e assolutamente non può esser ancora giustificato dalla necessaria riservatezza delle indagini o con altre inesistenti cautele: se c’è stato il tempo per cortei, riunioni di giovani e meno giovani aderenti a partiti e a coalizioni doveva esserci il tempo per dare la parola a chi i cittadini li rappresenta al massimo livello locale».

29/10/2010 16.48

AMICONE: «DISFATTA PER L'IMMAGINE DEL PAESE»

Esprimere «l’amarezza personale» per quello che sta accadendo l'ex sindaco di Miglianico Mario Amicone che rivolge «un saluto ed un appello di incitamento a non mollare a tutta la cittadinanza che pur non essendo l’obiettivo dei misfatti si sente comunque minata nella propria tranquillità e nella propria storia e tradizione».

L’immagine di Miglianico, per Amicone «ne esce gravemente ferita ed i cittadini tutti, coinvolti nell’ultimo ventennio in una meravigliosa parabola ascendente di grande progresso sociale, civile ed economico, oltre che democratico, rischiano di dover involontariamente indossare un “vestito marchiato” pagando così un prezzo altissimo oltre che ingiusto e precipitando, in una ipotetica “scala di valori dei popoli”, da una posizione di “faro del comprensorio” ad una posizione peggiore, molto più inquietante, di quella anonima in cui versava più di vent’anni fa».

«Vanno aiutati», commenta l'ex sindaco, «nella ricerca della verità e dei possibili motivi che hanno causato tale “disfatta di immagine”del Paese e per questo non servono le goliardiche manifestazioni di piazza piene di ipocrisia e di false attestazioni di stima e di amicizia, specie se queste sono poi accompagnate o se guite da atteggiamenti di autoesaltazione».

30/10/10 10.46