Unione della Marrucina: varata la nuova giunta

ORSOGNA. Il Consiglio approva all'unanimità la verifica degli equilibri di bilancio

Sono i sindaci di Filetto, Sandro Di Tullio, di Canosa Sannita, Lorenzo Di Sario, nonché Adriano Scarinci e Massimiliano Liberato (rispettivamente delegati dei sindaci di Arielli e di Poggiofiorito) gli assessori dell'Unione dei Comuni della Marrucina, nominati dal presidente Alessandro D'Alessandro, sindaco di Orsogna.

Le nomine sono state comunicate durante l'assemblea del Consiglio dell'ente, svoltasi a Orsogna. Assegnate anche le deleghe. Di Tullio si occuperà di personale e formazione professionale, politiche per l'occupazione, sviluppo della società dell'informazione, qualità della vita, nucleo di valutazione. A Di Sario sono state assegnate le deleghe a ufficio legale, finanze e tributi.

A Scarinci sono toccate la polizia locale e la vigilanza urbana nonché la sicurezza. A Liberato sono andate viabilità, trasporti, manutenzioni, commercio e lavori pubblici. Il presidente D'Alessandro ha tenuto per sé le deleghe al bilancio, affari generali istituzionali e legali, ufficio stampa, rapporti con gli altri enti.

Nella stessa riunione il Consiglio ha approvato all'unanimità il provvedimento di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio per il 2010.

«Stiamo gestendo le risorse finanziarie con grande attenzione e cautela - ha sottolineato D'Alessandro -, anche perché persiste l'incertezza sull'erogazione di fondi dalla Regione alle sei Unioni di Comuni attive in Abruzzo. Ci auguriamo che la Giunta regionale faccia al più presto chiarezza in proposito. Nel frattempo stiamo lavorando per ridurre progressivamente i costi, mantenendo i servizi utili ai cittadini dei nostri cinque Comuni».

20/10/2010 17.35