Di Primio presenta il piano operativo per i prossimi tre mesi. Polemiche sul "People mover"

CHIETI. Il sindaco Umberto Di Primio presenta il suo piano operativo e puntuali scoppiano le polemiche.

Si chiama "Piano Operativo 2010" e reca gli obiettivi che l'amministrazione comunale di Chieti intende raggiungere entro il 31 dicembre del 2010.

Tempi stretti dunque per l’amministrazione di centrodestra che prevede interventi per riavviare le scale mobili, i lavori di riqualificazione in via Amiterno e nel quartiere S. Martino, la revisione del regolamento cimiteriale all'avvio delle procedure per la variante generale al Piano regolatore generale, la redazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre all'avvio del censimento degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica.

E ancora viene previsto il rinnovo delle convenzioni in scadenza degli impianti sportivi, la riduzione dei canoni del Palatricalle, la elaborazione della bozza di gara d'appalto per le piscine comunali.

«Dobbiamo affrontare le tante emergenze che esistono ed è anche per questo che ho voluto l'incontro a Fara che ha visto coinvolti consiglieri di maggioranza, giunta, dirigenti - ha detto Di Primio - e questo perché ho ritenuto necessario mettere insieme tutte le componenti del governo cittadino per poter iniziare a dare concreta risposta non solo alle richiesta ma anche attuazione al programma».

«E' un piano operativo per i prossimi tre mesi - ha aggiunto - fino a fine anno e abbiamo voluto mettervi dentro almeno tre punti per ogni assessore, ho chiesto agli assessori di fare uno sforzo di sintesi e dirmi quali tre cose in particolare, verranno realizzate da qui al 31 dicembre. Ce ne sono alcune che verranno portate a compimento, altre che verranno solo cantierate. Come la scala mobile, i lavori di riqualificazione in alcuni quartieri ma ci sono anche iniziative già concluse in queste settimane. C'é il riordino delle case comunali, il riordino dei mercati».

«Uno degli elementi fondamentali è l'occupazione - ha sottolineato il sindaco - che vuol dire far ripartire processi che sono stati messi in piedi con gambe d'argilla e mi riferisco al progetto ex Burgo, al progetto zuccherificio e ad altri. E c'é la priorità del teatro Marrucino che riaprirà a dicembre con due opere e proseguirà con una stagione di prosa ridotta in ragione di quello che abbiamo a disposizione».

Dall’opposizione critiche aperte giungono da Luigi Febo (Pd) che «smentisce» quanto scritto nel piano.

«Il programma operativo 2010», sostiene febo, «parte da lontano e cioè da noi. E, non se ne voglia, se inizio proprio dal primo punto del Programma Operativo. L’entusiasmo e l’enfasi che il sindaco Di Primio esprime nel descrivere il progetto del People mover (che probabilmente finanziato con Jessica) nasce dal fatto che finalmente può credere che i sogni a volte si realizzano. Al contrario di quanto lui pensava e dichiarava a gran voce quando, a novembre 2008, è stato approvato dal Consiglio Comunale il Piano Strategico che include il People Mover. Ora, ricordiamo al Sindaco che il progetto che oggi declama si scrive People Mover ma si legge Luigi Febo (o se preferisce amministrazione Ricci). Jessica quindi finanzierà il progetto, inserito nel Piano Strategico voluto, pensato ed elaborato dalla nostra amministrazione.

«Sempre rimanendo nel libro dei sogni amato da Di Primio», conclude Febo, «vorrei sottolineare un altro importante intervento individuato dal Piano Strategico: l’interramento e spostamento di alcuni tratti della ferrovia nella zona centrale di Chieti Scalo. E il Sindaco, che nei sogni ci crede, lo ha inserito nel suo programma elettorale e di sicuro troverà una giusta collocazione nei suoi prossimi Programmi Operativi».

18/10/2010 9.28