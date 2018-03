Appartamenti Villaggio, interrogazione Sigismondi (Pdl)

VASTO. Sigismondi (Pdl): «Dove finiranno quelle famiglie che da anni e anni risiedono in quegli appartamenti?»



VASTO. Una interrogazione comunale per far luce sull’alienazione degli appartamenti di proprietà del Comune in Corso Mazzini, «che rischia di far rimanere senza tetto alcune famiglie residenti», e sull’alienazione di alcuni locali al Villaggio Siv adibiti ad attività sociali per gli abitanti del quartiere vastese.

A presentarla è stato il consigliere comunale del Pdl, Etelwardo Sigismondi. «Contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2010 – ha spiegato Sigismondi – la maggioranza di centrosinistra ha approvato anche il piano di alienazione di alcuni immobili comunali. Nel piano delle alienazioni, l’amministrazione ha incluso alcuni appartamenti del Villaggio Siv, attualmente utilizzati come luoghi di aggregazione e a servizio dei residenti, e nove appartamenti, sempre di proprietà del Comune, in Corso Mazzini, assegnati negli anni ‘80 ad alcune famiglie».

«E' un grave errore», spiega l'esponente del Pdl, «perché nel Villaggio Siv, si privano i residenti, già sforniti di molti servizi, di alcuni luoghi simbolo della vita associazionistica del Villaggio. Nel secondo caso, invece, si rischia di far rimanere senza casa nove famiglie tra cui diversi anziani. È impensabile – ha proseguito Sigismondi - che, in un periodo di crisi come quello che si sta vivendo, l’Amministrazione chieda dall’oggi al domani, senza preavviso, alle famiglie residenti negli appartamenti di proprietà del Comune, di pagare 140.000.000 € per acquistare le case nelle quali abitano da 30 anni. Cosa accadrà se gli affittuari non avranno la possibilità di rispondere al bando?».

Nei giorni scorsi, dopo le denunce pubbliche, c'è stata una telefonata tra il neo presidente del Circolo socio-culturale Villaggio Siv, Filippo Di Nardo, e il sindaco Lapenna.

«Alle legittime richieste di ascolto nei confronti di un legittimo rappresentante di un’associazione territoriale», racconta Di Nardo, «mi sono sentito rispondere in toni meleducati ed arroganti e mi sono visto riattaccato il telefono in faccia. Quel telefono il sindaco, non l’ha attaccato in faccia solo a me, ma ad una intera comunità che si sente ancora di più dimenticata e presa in giro. Ma noi rilanciamo, a questo atto umanamente spiacevole e politicamente illegittimo, chiedendo non solo il blocco della vendita dei locali pubblici, ma anche un programma di rilancio e riqualificazione del territorio a partire dalla realizzazione di un centro sportivo, di una scuola di formazione professionale per i giovani e per i disoccupati del territorio e il rilancio della festa della Madonna del Villaggio».

Ma il sindaco smentisce categoricamente: «chi mi conosce sa che non riattacco il telefono a chi si mostra arrogante e maleducato. Di Nardo, che non ho il piacere di conoscere, telefonicamente pretendeva dal sottoscritto risposte, impegni ed incontri urgenti. Ho cercato, inutilmente, di farlo dialogare senza riuscirci. Sono abituato al confronto; non ho mai tollerato l'arroganza e la presunzione. I concittadini del villaggio siv mi conoscono da sempre e con loro solo continuero' a dialogar nell'interesse della collettività».

