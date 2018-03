Chieti, austerità e sacrifici. Ecco le nuove entrate del Comune

CHIETI. Imu ed Irpef. Sono queste le voci che garantiranno entrate al Comune di Chieti.

Per affrontare il decreto “salva Italia” di Monti e le sue sforbiciate, la Giunta Di Primio rende nota la sua strategia. Parola dell’assessore alle Finanze, Roberto Melideo che oltre ad elogiare la politica delle entrate dell’amministrazione, annuncia «decisioni sofferte ma necessarie per il bene dell’intera comunità». Aumentando l’addizionale Irpef (a Chieti è stato deliberato ed approvato l’aumento dello 0,15% portando l’addizionale dallo 0,65% allo 0,80%), il Comune recupererà ben 835.000 euro. Una somma che, secondo l’assessore, «compenserà solo della metà i tagli statali». Altre entrate, secondo i calcoli dell’Ente ,dovrebbero arrivare dalll’Imu (imposta municipale unica che sostituisce la vecchia Ici). La reintroduzione della tassa sulla prima casa è dello 0,4% mentre sulla seconda abitazione dello 0,76% .

Con i soldi recuperati, fa sapere Melideo, «garantiremo il mantenimento dei servizi sociali, settore sul quale l’Amministrazione del sindaco Di Primio conferma la massima attenzione». Una politica di austerità, insomma, dovuta ai tagli di trasferimenti pubblici. Secondo i calcoli di Melideo «il Comune di Chieti riceverà dallo Stato 1 milione 136mila euro in meno cui potrebbero aggiungersi ulteriori minori trasferimenti in quanto il Governo per reperire nuove somme busserà alle porte degli enti locali».

«L’attuale Governo», conclude l’assessore, «ha abolito il fondo perequativo che avrebbe dovuto compensare i mancati introiti ICI, un fondo che dal 2008 al 2014 avrebbe sostenuto i Comuni. Per il Comune di Chieti tale perequazione ammontava a circa 3 milioni di Euro. Su tali somme, dal 2012, l’Ente non potrà più contare». In poche parole, sacrifici per tutti.

03/01/2012 16:02