Nuovi inceneritori? Rc: «dannoso, fuori luogo e antieconomico»

CHIETI. «In una Regione da un milione e duecentomila abitanti l’incenerimento, oltre che essere dannoso e fuori luogo, è antieconomico se si rispettassero le indicazioni europee, nazionali e regionali sulla differenziata».

Ne è certo Riccardo Di Gregorio, segretario provinciale Prc che contesta l’atteggiamento degli assessore del Pdl «a vario livello» che periodicamente tornano a manifestare la volontà di costruire inceneritori sparsi qui e lì sul territorio abruzzese. L’ultima proposta è arrivata dall’assessore Caporrella che ha avanzato l’idea di ubicare un inceneritore nel territorio comunale di Lanciano.

«Tutto questo», ricorda il segretario di estrema sinistra, «nonostante l'inchiesta in corso abbia evidenziato una commistione tra politica e affari a dir poco terrificante e nonostante la legge regionale 45/2007 contenga il vincolo, fortemente voluto da Rifondazione, del 40% di raccolta differenziata al di sotto del quale è impossibile procedere a qualsivoglia valutazione sull’incenerimento in Abruzzo».

Ma secondo Di Gregorio si dimentica che L’Europa da anni, e in special modo con la Direttiva 2008/98/CE, ha scelto la strada della differenziata e del riciclo, «definendo una precisa gerarchia che prevede il recupero energetico quale ultima ratio insieme allo smaltimento».

La stessa direttiva invita gli Stati Membri ad adottare “misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo”. Per l’Europa quindi differenziata e recupero energetico sono in contrasto.

«Se andiamo a vedere i dati della raccolta differenziata dei Comuni afferenti a Cerratina», continua il segretario provinciale, « siamo ben lontani dall'obiettivo di legge che quest'anno era fissato al 60%. Non ci lamentiamo poi se le discariche si riempiono. La discarica di Cerratina ha ancora più di due anni di vita, stando ai dati della Regione e soprattutto considerando l'attuale livello di RD del territorio. Se già aumentasse la quota di RD la vita residua della discarica aumenterebbe consistentemente al di là di previsti o autorizzati aumenti della volumetria».

«Non crediamo», va avanti Di Gregorio, «alle emergenze costruite ad arte negli anni per giustificare l'affaire "inceneritori". Più che la convegnistica sulle tecnologie per l’incenerimento è oggi necessario invece realizzare impianti di compostaggio ed implementare la raccolta differenziata per evitare il collasso delle discariche. Questa è la vera strada indicata anche dall’Europa che prevede solo come ultima istanza l’incenerimento».

Intanto i gruppi consiliari di maggioranza Pd, Lanciano nel cuore, Italia dei Valori, Progetto Lanciano, Rinnoviamo Lanciano, Sel e Lanciano in comune esprimono apprezzamento e condivisione in merito alla decisione della Giunta Comunale di pronunciarsi negativamente sulla proposta di ampliamento della discarica di Cerratina. «Il territorio frentano ed in particolare la zona sud di Lanciano è già fortemente degradata per la presenza di ulteriori impianti di trattamento rifiuti tra cui la vecchia discarica intercomunale di località di Serre, ancora da bonificare, e la discarica per rifiuti speciali della ditta Semataf».

Un ulteriore ampliamento della discarica di Cerratina, dicono i consiglieri, sarebbe quindi non più sostenibile dal territorio e dalle popolazioni residenti nonché dagli operatori dell’industria «che già si sono accollati gli oneri/impatti “ambientali” della stessa discarica consortile che ha dovuto accogliere rifiuti non solo consortili, ma anche quelli provenienti da altri ambiti regionali ed extraregionali».

