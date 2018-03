Notte di San Silvestro: «tutti in piazza tranne a Chieti»

CHIETI. Da Guardiagrele a Teramo a Pescara: il capodanno abruzzese si festeggerà in piazza. «Ovunque tranne a Chieti». Parola del coordinatore regionale Giovani “Italia dei Valori Abruzzo”, Giampiero Riccardo che non perde occasione per bacchettare l’amministrazione Di Primio.

La causa dei mancati festeggiamenti in piazza San Giustino per l’ultimo dell’anno, è dovuta, secondo Riccardo, «all’esaurimentodel budget per le manifestazioni pubbliche prima del 31 dicembre. Eppure sarebbe bastato poco: un po’ di inventiva, pochi soldi, una manciata di idee».

Se si è arrivati a questo punto, secondo il dipietrista, è« colpa della dissipazione di soldi per eventi dallo scarso rapporto qualità prezzo come la settimana mozartiana costata circa 250.000 euro o la condotta di alcuni consiglieri comunali».

Spesso, racconta Riccardo, «per motivi banali i consiglieri hanno fatto mancare il numero legale durante l'assise pubblica rendendo necessaria una seconda convocazione (con conseguente spreco dei gettoni di presenza addizionali e delle spese di gestione). Tutto questo in un periodo molto delicato per l’economia (vicende ex Burgo, della Sixty, della Teateservizi e di tutte le altre famiglie in difficoltà). Il Capodanno in piazza poteva rappresentare un momento di sana e meritata distrazione», polemizza, «senza alcuna distinzione di ceto sociale, dopo un anno (più di uno) di patimenti. Avremmo potuto confortarci reciprocamente in un unico abbraccio collettivo, dando il bentornato ai tanti giovani teatini che studiano o lavorano fuori regione, riappropriandoci».

Che cosa faranno i teatini la notte di San Silvestro? Molti resteranno a casa mentre Riccardo si consolerà «solo quando questo metodo di rapportarsi alle persone e alla vita sarà definitivamente estinto, tornando a rispettare e dare un valore sacro a chi le tasse le paga per migliorare la qualità della vita di tutti».

30/12/2011 18:54