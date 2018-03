Chieti, polemica sui lavori via Amiterno. Marzoli: «non sono opera del sindaco»

CHIETI. «I lavori di via Amiterno, a Chieti, sono opera della passata amministrazione, Di Primio non c’entra».

Luigi Febo, consigliere e Alessandro Marzoli, vice presidente del Consiglio comunale di Chieti ne sono certi e rivendicano la paternità dell’opera togliendo meriti al sindaco Umberto Di Primio. I lavori di messa in sicurezza via Amiterno, della realizzazione della piazza antistante la Chiesa dei XII apostoli e tutti gli altri interventi di riqualificazione sarebbero stati pensati, pianificati e finanziati, secondo Febo, nella scorsa legislatura guidata da Francesco Ricci. Di Primio, quindi, avrebbe solo portato a termine quanto già iniziato. «Se alcuni interventi, dalla Piazza al Parco giochi, sono già stati realizzati interamente nel 2009», precisa Febo, «la parte viaria era progettata per essere completata nel 2011. Prova ne sia il fatto che siamo stati noi ad inaugurare, poco prima delle elezioni el Sindaco di Primio la piazza antistante la Chiesa dei XII apostoli e il parco giochi di via Amiterno».

Secondo i due, il passaggio di consegne dei progetti sarebbe avvenuta ad aprile 2010 quando il sindaco Di Primio e la sua Giunta ottennero 13milioni e 468 mila euro di lavori già finanziati, in corso di progettazione esecutiva o in procedure di gare già avviate in tutta la città. Un anno dopo, il primo cittadino dà il via ai lavori di riqualificazione-completamento realizzando un salvagente-spartitraffico, un impianto a risparmio energetico per l’abbattimento di Co2 dell’85% , la riqualificazione di marciapiedi e l’introduzione di un rondò posto all’altezza dell’incrocio con la Via Capestrano.

Ma c’è dell’altro; secondo Marzoli, «oltre a spacciare per suo un progetto che non gli appartiene, il sindaco Di Primio, non lo ha neanche votato quando era consigliere comunale di opposizione. Stessa cosa vale per il consigliere Marco Di Paolo che quando sono stati approvati i lavori di via Amiterno non era neanche consigliere comunale e di certo non ha seguito l' iter che ha portato ad approvare il rifacimento e la realizzazione».

23/12/2011 09:34