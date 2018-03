Francavilla. De Felice (Pdl) «più sobrietà, qui si rischia il dissesto»

FRANCAVILLA AL MARE. «L’amministrazione di centrosinistra in un momento finanziario drammatico per il nostro ente e per l’Italia intera invece di dare un’immagine di sobrietà, continua nello sperperare denaro pubblico».*DE MARCO CONTRO DE FELICE: «CONFUSO E FELICE»

Ne è convinto il capogruppo del Pdl Carlo De Felice che protesta, tra le altre cose, per i manifesti pubblicitari per eventi «scarsamente rilevanti che hanno un piccolissimo seguito».

Ma l’ira del consigliere si scaglia anche contro le luminarie natalizie «che in altri momenti economici sarebbero stati sicuramente graditi» e che oggi servirebbero per «cercare di mascherare un sistema economico commerciale francavillese che ormai non va più, e non viene aiutato a crescere da una amministrazione incapace ed inconcludente nonostante gli sforzi costanti degli addetti ai lavori».

Di Felice vorrebbe da parte dell’amministrazione pubblica un esempio di sobrietà: «rinunciano alle loro indennità, visto il tempo risicato che dedicano a questa seconda e superflua, per loro solo per loro, “attività”».

«Considerando i pochi consigli comunali tenutisi», va avanti De Felice, «e la pochezza degli ordini del giorno, commento la miseria delle delibere di giunta che ad esempio “regalano” nove mesi di locazione dei meravigliosi spazi del Museo Michetti ad una Università non statale denominata Lum in cambio di lezioni ad un costo di 100,00 euro ad ora che francamente nascondono a tutti la loro utilità non riuscendo proprio a capire quale possa essere il vantaggio per l’intera collettività».

Tutto questo mentre «stanno arrivando migliaia di cartelle di pagamento per i canoni enfiteutici, accertamenti per la Tarsu, la futura Imu, con un “fasullo” bilancio approvato (inviato alla procura della corte dei conti) che prevedeva la vendita della piscina e del palazzo ex omni che a tutt’oggi senza variazioni in atto sono ancora un patrimonio comunale».

Il rischio di un eventuale dissesto finanziario dell’ente diventa secondo De Felice, «sempre più probabile. Forse utile a sostituire una amministrazione che non si è di fatto mai insediata. A parte il sindaco non eletto Cristiana Canosa» che secondo il consigliere di minoranza sarebbe il vero primo cittadino in carica.

19/12/2011 08:05

«Confuso e felice. No, non è il titolo di una famosa canzone di Carmen Consoli di qualche anno fa, ma l’unica definizione che si può dare del consigliere di minoranza Carlo De Felice, che vive in uno stato di confusione perenne fin dai primi tempi della campagna elettorale. Che vaga senza coerenza tra destra, sinistra e centro. Che prende pesanti schiaffi dall’elettorato e nonostante ciò continua a parlare di cose che non sa, che non conosce». E’ quanto afferma il vice sindaco di Francavilla al Mare, Antonio De Marco, che aggiunge: «Il rigore che predica agli assessori, che tra l’altro percepiscono solo una piccola indennità, lo dovrebbe applicare prima di tutto a se stesso e lo avrebbe potuto applicare quando fabbricava debiti nelle Amministrazioni precedenti. Rigore non vuol dire spegnere la città e le speranze dei cittadini ma spegnere i propri appetiti: i Consigli di Amministrazione inutili, le presidenze e le consulenze distribuite a pioggia negli anni precedenti. Spronare gli altri a fare, a convocare i consigli comunali, e poi esserne assente – sottolinea De Marco - la dice lunga su questo ragazzo griffato e viziato, che vorrebbe rimanere a galla, politicamente parlando, con queste esternazioni senza contenuto. Francavilla, lo dicono i fatti, sta riacquistando consapevolezza delle proprie potenzialità, percorrendo innanzitutto la via del risanamento e cercando di ricostruirsi un’immagine decorosa. Le iniziative sono appoggiate da tutte le associazioni e dalle categorie – fa presente il vice sindaco - perché servono a una città che persone come lui, con le loro azioni poco incisive, hanno progressivamente desertificato. In questa direzione va la convenzione con l’Università Lum, grazie alla quale stiamo facendo tornare a vivere anche la zona alta della città, trascurata pesantemente dalle passate Amministrazioni».

«Tutto questo, tra l’altro, viene fatto spendendo il minimo ed ottenendo risultati soddisfacenti. Certo – afferma ancora De Marco -, c’è sempre tempo per crescere, per maturare: la situazione è seria. Occorre sobrietà nei comportamenti e nelle parole. Per quanto riguarda infine la disponibilità di questa Amministrazione – conclude Antonio De Marco -, De Felice può chiedere ai cittadini se hanno trovato o meno, sempre in ogni ora e in ogni momento della giornata, disponibilità ad affrontare le problematiche e le questioni irrisolte nei decenni passati».

19/12/2011 14:31