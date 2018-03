Villa Santa Maria, nuovo distretto sanitario a rischio chiusura?

VILLA SANTA MARIA. Lo spauracchio trasferimento è sempre in agguato. Lo sanno bene le piccole realtà territoriali prime vittime di tagli, soppressioni, accorpamenti di ogni tipo (dalla scuola alla sanità).

Anche Villa Santa Maria non dorme sonni tranquilli da quando il Comitato ristretto dei sindaci ha chiesto il trasferimento del distretto sanitario Sangro-Aventino da Villa S. Maria a Casoli dove tra l’altro c’è già un presidio territoriale di assistenza. Una mossa che ha spiazzato un po’ tutti, pensa Palmerino Fagnilli consigliere provinciale Idv che presenterà un ordine del giorno al consiglio della Provincia di Chieti sul caso. Il trasferimento del distretto sarebbe l’ennesimo scippo alla cittadina già depredata sul fronte trasporti (la linea 18 Gamberale-Pescara) ne è un esempio così come la temuta chiusura dell’Ufficio del Giudice di pace di Villa Santa Maria.

Ma è proprio necessario procedere in questa direzione chiudere baracca e trasferirsi altrove? In realtà per Fagnilli un’alternativa ci sarebbe. «Si potrebbe dotare la Radiologia del distretto di un mammografo così da risolvere l’annoso problema delle liste d’attesa, fare prevenzione e potenziare il centro, dal momento che tecnici e strutture non mancano».

A villa Santa Maria fa eco Pianella da dove proprio in questi giorni arrivano notizie di una possibile chiusure del presidio Asl e 118.

Come si fa fronte a tutto questo? La risposta arriva proprio dal consigliere Idv: «serve alleanza dei territori, non la guerra dei poveri sfigati», destinati purtroppo a soccombere.

15/12/2011 10:29