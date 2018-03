Di Quinzio, lo scoglio del bilancio per mantenere in piedi il governo

FRANCAVILLA AL MARE. Resisterà la giunta Di Quinzio alla votazione in consiglio dell'equilibrio di bilancio?

Il giorno più importante sarà martedì prossimo quando i numeri dovranno sostenere il governo del sindaco, sempre più in crisi. Fondamentale sarà il sostegno del Pd che ultimamente scricchiola dopo i rapporti sempre più tesi tra primo cittadino e i consiglieri Paolo Galasso, Manuela Mucci, Enrico Bruno, Fabrizio Paolini.

Ma secondo il coordinatore del Pdl Mario Di Felice (Pdl) gli esponenti del Partito Democratico si sarebbero accorti «troppo tardi che c'è un'incongruenza assurda all'interno del Comune e che, gli accordi sono stati fatti, più che per natura politica, per scelte interpersonali. Peccato che siano passati 6 mesi da quando questa nuova Giunta si è insediata».

Il coordinatore chiede «dov'erano i vertici del Pd che oggi si scoprono paladini di coerenza? Noi abbiamo condannato la scelta ed allontanato dal partito coloro che sono passati a sostenere il sindaco Di Quinzio in maggioranza».

Il Pdl chiede così ai vertici Provinciali e Regionali «quali provvedimenti hanno intenzione di prendere, in primis nei confronti del sindaco Di Quinzio e , successivamente per tutti coloro che continuano a sostenere questa coalizione? Se vogliamo essere credibili con gli elettori, è necessario ci sia consequenzialità nelle azioni».

Per il coordinatore provinciale del Popolo delle Libertà, Mauro Febbo, quella di martedì sarà «una giornata decisiva». «In nessun caso», assicura, «ci potrà essere da parte del Pdl il sostegno ad un' amministrazione che vede ancora il sindaco Di Quinzio a capo della stessa. Chiariamo questo per fugare ogni alibi al Pd e metterlo davanti alle proprie responsabilità. La scelta di continuare con quest'inutile balletto è nelle loro mani».

Assolve il primo cittadino, invece, il capogruppo del Popolo delle Libertà Cappelleti, secondo il quale i veri problemi non nascono dal primo cittadino ma dalla confusione interna al Pd.

«Le dichiarazioni di Cappelletti», replica subito Febbo, però, «sono considerazioni del tutto personali e non rappresentano il pensiero del gruppo consiliare del Pdl del Comune di Francavilla al Mare. La paralisi amministrativa che attanaglia il Comune di Francavilla ormai da mesi, assicura il capogruppo provinciale, «è da imputare esclusivamente al sindaco Nicolino Di Quinzio. Mi auguro, anzi sono certo, che il gruppo consigliare del Pdl il giorno 12 sarà presente compatto a svolgere il ruolo che i cittadini francavillesi gli hanno assegnato, cioè quello di fare opposizione. Non saranno accordi di palazzo e cambi di maggioranza in corsa a stravolgere il nostro ruolo in consiglio comunale».

07/10/2010 16.01