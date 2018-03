Comunità montana vastese, al via il nuovo esecutivo. Centrodestra fuori dai giochi

QUADRI. «La neonata Giunta della Comunità montana Sangro Vastese taglia fuori il centrodestra».

A dirlo è Giovanni Di Nunzio, sindaco di Borrello uno dei venti comuni accorpati nel nuovo ente montano. L’esecutivo formatosi il 26 novembre scorso sarebbe frutto dell’accordo tra Pd, socialisti, Mpa e indipendenti con un Pdl in minoranza. La nuova Giunta della comunità montana nasce dalla soppressione e accorpamento delle Comunità Montane preesistenti nel territorio Alto Vastese e Media Valle del Sangro, con Arturo Scopino (Mpa) come presidente, Luciano Piluso vice presidente e Mario Cicchillitti assessore.

Una maggioranza secondo Di Nunzio, «frutto di accordi e logiche politiche ed extra politiche».

«E’ grave il fatto che nel nuovo esecutivo», sottolinea il primo cittadino di Borrello, «non sia presente nessun assessore che rappresenti i Comuni della ex Comunità Montana di Quadri che per estensione e “montanità” è quella sicuramente più rappresentativa del territorio, ed è ancora più difficile capire quanto accaduto in quanto la attuale maggioranza è sostenuta da ben quattro sindaci di questo comprensorio ( Rosello, Roio del Sangro, Montenerodomo, Civitaluparella)».

Ma anche altri probabilmente la pensano come lui visto che il nuovo esecutivo è stato votato da 12 comuni; contrari invece, i rappresentanti di Gamberale, Quadri, Montazzoli e Pennadomo, si è astenuto il comune di Fallo ed erano assenti alla seduta Castiglione Messer marino, Borrello e Montebello sul Sangro. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo invece, i Comuni di Castelguidone, Civitaluparella, Fraine, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pizzoferrato, Roio del Sangro, Roccaspinalveti, Rosello, Schiavi d’Abruzzo e Torrebruna.

«Il nostro territorio», conclude Di Nunzio,«si troverà ad essere rappresentato da un Assessore Provinciale non eletto ( esterno) un Presidente di Comunità Montana che” logicamente” opererà verso valle e due Assessori che si occuperanno altrettanto “logicamente” del loro territorio L’Alto Vastese».

29/11/2011 08:56