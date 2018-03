Francavilla al Mare, Paolini (Idv) lascia: «sono già consigliere regionale»

FRANCAVILLA AL MARE. «Continuare a garantire il massimo impegno e l' attenzione ai lavori svolti in Consiglio comunale e assicurare una nuova partecipazione all’interno delle istituzioni».

Sono queste le motivazioni che hanno spinto Lucrezio Paolini, eletto nelle ultime elezioni amministrative di Francavilla al Mare, a comunicare all’Ufficio di Presidenza le sue dimissioni da consigliere comunale, perché già consigliere regionale. Una decisione da tempo nell’aria e che venerdì mattina è stata ufficializzata.

«Nelle settimane esaltanti della campagna elettorale – dichiara Paolini - era necessario che la cosiddetta classe dirigente facesse un passo in avanti e si mettesse in discussione per poter dare un importante contributo alla vittoria del centrosinistra. Così è stato e con una certa dose di orgoglio posso sottolineare anche il risultato pesante dal punto di vista elettorale dell’IdV. Se E’ bene, però, che nei momenti difficili la classe dirigente faccia un passo in avanti, è altrettanto opportuno che in quelli della vittoria sia capace di fare un passo indietro. Ecco perché ho deciso di dimettermi, consapevole che Gabriella Corrado, che subentrerà al mio posto in quanto la più votata dei non eletti, rappresenterà con forza e passione le istanze dei francavillesi in Consiglio comunale insieme al consigliere Iurescia che diventerà capogruppo».

«Le dimissioni di Lucrezio Paolini – commenta Carlo Costantini, capogruppo IdV in Consiglio regionale - sono un altro segno tangibile di quello che la politica dovrebbe fare ed essere: un’opportunità di grande partecipazione democratica anche all'interno delle istituzioni e un momento di grande impegno mentale e fisico, che rende inopportuni i doppi o tripli incarichi. L’Italia dei Valori Abruzzo, ancora una volta, dimostra coerenza e grande rispetto per le istituzioni e per gli abruzzesi. Nel ringraziare Lucrezio voglio rivolgere un in bocca al lupo a Gabriella Corrado per al sua attività in consiglio».

«La scelta delle dimissioni di Lucrezio Paolini – aggiunge il senatore Alfonso Mascitelli- segretario regionale IdV- fa onore alla sua persona e al nostro partito, perché dimostra che una politica veramente disinteressata non ha accanimento nella conservazione di poltrone e posti di controllo. E questo poi ci darà l'opportunità di avere l'impegno di Paolini più concentrato su nuove iniziative importanti che l'IdV metterà in campo nei prossimi mesi e l'ingresso in Consiglio comunale di una domma coma Gabriella Corrado che saprà portare certamente la sua esperienza e la sua sensibilità come un valore aggiunto».

25/11/2011 17:17