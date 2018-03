Provincia di Chieti, dimensionamento scolastico. Pd: «subito un piano con l’accordo di tutti»

CHIETI. «Bisogna fare in fretta, il piano provinciale di programmazione scolastica va approvato subito».

Il gruppo consiliare alla Provincia e il Dipartimento Scuola provinciale del PD premono sulla Provincia perché approvi il piano che riorganizzerà la rete scolastica (previsto dalla manovra finanziaria).

Ma non è tutto. Il Pd chiede che vengano sentiti tutti i soggetti interessati dai dirigenti scolastici e delle rappresentanze sindacali, alla conferenza dei sindaci «perché sono in gioco servizi importanti per le comunità locali». I tempi stringono (il nuovo piano doveva essere approvato dal Consiglio Provinciale entro il 30 novembre, ma in realtà non è stata ancora elaborata alcuna proposta) ed il rischio è quello di creare pesanti disfunzioni per il sistema scolastico e gravi disagi alle famiglie.

«Basti pensare», dicono Camillo D’Amico gruppo consiliare Pd e Gianna Di Crescenzo dipartimento scuola provinciale Pd, «al danno che può provocare, ai fini dell’attività di orientamento e dell’acquisizione delle iscrizioni la ritardata approvazione dei nuovi indirizzi formativi nelle scuole secondarie superiori oppure alle conseguenze negative per i Comuni nell’organizzazione dei servizi di trasporto e di assistenza per le scuole che saranno oggetto di accorpamento».

La riorganizzazione della rete scolastica, prevista dalla manovra finanziaria prevede una razionalizzazione della spesa scolastica attraverso l’ accorpamento di scuole con un numero esiguo di alunni; a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, ad esempio, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado saranno aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per essere autonomi devono essere costituiti da almeno 1.000 alunni, (500 per i comuni montani).

Secondo D’Amico e Di Crescenzo, «la decisione di accorpare, ridurre e tagliare dovrebbe essere presa con l’accordo di tutti gli interessati tenendo conto di tanti fattori. Non contano solo i numeri(quanti studenti frequentano una scuola) ma anche le condizioni logistiche dei territori (viabilità, trasporti pubblici, tempi di percorrenza) per evitare, soprattutto nelle aree interne e montane, gravissimi disagi ai residenti e notevoli costi aggiuntivi per i Comuni. Così come bisogna evitare le sovrapposizioni degli indirizzi formativi delle scuole secondarie superiori e puntare su quelle che possano garantire sbocchi occupazionali e valutare anche il fatto che molte Regioni hanno impugnato l’articolo19 della legge n .111 del 2011 “razionalizzazione e contenimento della spesa relativa all’organizzazione scolastica”, previsto dalla manovra perché vincola le competenze regionali». 23/11/2011 12:40