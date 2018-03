Ortona, approvato il nuovo piano regolatore. Il Pd contrario

ORTONA. Ortona ha il nuovo Piano Regolatore. Alle 03.00 di ieri mattina, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza l’importante strumento urbanistico che ridisegna lo sviluppo della città.

In un momento di crisi come questo, il Prg potrebbe rappresentare un’opportunità di rilancio dell’economia del territorio ortonese. Atteso da lungo tempo, il Piano Regolatore è stato adottato nel 2007, partecipato alla città e licenziato oggi. Esso risulta dimensionato per circa 70.000 abitanti. Il Piano Regolatore ha recepito gli indirizzi espressi, in sede di conferenza di servizio, dagli enti sovra comunali. In particolare, l’Ufficio Urbanistico della Provincia di Chieti ha precisato meglio quanto già deciso dal consesso civico in sede di esame delle osservazioni, vale a dire di riallineare il piano alle norme sovraordinate. Il che significa tener conto della coesistenza, sul territorio ortonese, di realtà diverse. Per citarne alcune ad esempio, il porto regionale, le riserve naturali, l’istituendo Parco Nazionale della Costa Teatina, il Consorzio Industriale Val Pescara, importanti infrastrutture per la mobilità su ferro e gomma e tutte le realtà del comparto vitivinicolo.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Nicola Fratino. «Si tratta», ha ricordato il primo cittadino, «di un piano molto atteso dalla città. Abbiamo cercato in tutti i modi di condividerlo anche con le forze di opposizione, ma non ci siamo riusciti». In sede di votazione lo strumento urbanistico è stato approvato con 12 voti favorevoli, (quelli del PDL, UDC, del Consigliere Domenico De Iure e di quello del Gruppo Misto, Franco Musa), e 5 contrari, quelli espressi dai Consiglieri del Pd.

«I ringraziamenti», ha proseguito Fratino, «sono doverosi e vanno a Giuseppe Granata (ex assessore all’urbanistica), ai Consiglieri di maggioranza, al Presidente del Consiglio Comunale, Tommaso Cieri, che ha condotto i lavori con grande capacità, riuscendo anche a riportare il dibattito, talvolta molto acceso, nei giusti toni. Non da ultimo, un grazie all’Ufficio Tecnico del Comune ed ai progettisti».

Di «risultato politico straordinario» ha parlato il Capogruppo del PDL, Remo Di Martino, il quale ha messo in luce «l’ostruzionismo messo in atto dal PD che ha presentato 60 emendamenti».

«Con l’approvazione del Prg», ha aggiunto il vicesindaco, Lucio Cieri, «si avvia a conclusione il programma di governo della giunta Fratino. Un risultato, questo, conseguito con una maggioranza unita».

Un invito a considerare il Prg nella sua interezza, senza limitarlo alle sole osservazioni, è stato rivolto dal Presidente del Consiglio Comunale, Tommaso Cieri. «Lo strumento che abbiamo approvato», ha precisato Tommaso Cieri, «rappresenta un’opportunità di sviluppo per il nostro territorio e, come tale, va colta. L’impianto è quello del Piano adottato nel 2007. Legittime sono le aspirazioni di quei cittadini che, presentando le osservazioni, desiderano vedere realizzato il proprio sogno di casa. Il Piano deve essere, però, visto in una prospettiva più ampia, capace di superare i confini comunali».

«La gestione della procedura del nuovo Prg», aveva già detto nei gironi scorsi il consigliere Tommaso Coletti (Pd), «è la prova concreta dell’incapacità del centrodestra locale a dare risposte ai problemi della città. Recependo le prescrizioni degli Enti sovraordinati, in particolare quelle del Genio Civile Regionale e della Provincia di Chieti, il Prg confezionato attraverso l’adozione e l’accoglimento delle numerose osservazioni presentate dai cittadini, viene fortemente ridimensionato al di sotto di quanto previsto nel progetto di piano adottato. Infatti, secondo le prescrizioni, non solo bisognerà stralciare quasi tutte le

596 osservazioni accolte in maniera superficiale dal Consiglio Comunale, ma occorrerà eliminare anche alcune previsioni dello strumento adottato. Non è solo la nostra opinione», dichiara il senatore Coletti, «ma anche quella della Commissione Consiliare Urbanistica del Comune riunitasi il 16 novembre. Nel corso della riunione, infatti, la Commissione, all’unanimità, ha preso atto, alla luce delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli enti interessati, così come indicato dal Dirigente del settore tecnico, che il Prg risultante dalla integrazione e dal recepimento delle prescrizioni suddette, risulta essere sostanzialmente quello adottato depurato delle ulteriori previsioni delle nuove zone C – D e F previste rispetto al Piano attualmente in vigore, nonchè delle previsioni inserite nelle zone A1 ed A2 (Terravecchia e Terranova) che risultano essere in contrasto con le

previsioni dei Piani particolareggiati in vigore Passetto dopo passetto il Nuovo PRG di Ortona va verso il baratro».

«Ancora una volta», è stato invece il commento di Franco Musa, «la lista civica “ città nostra “ è risultata determinante per l’approvazione di una delibera che và verso gli interessi della collettività e che determinerà la inversione di marcia negativa a livelli economico dando la possibilità ai cittadini di edificare togliendo il monopolio a pochi agevolando il processo di calmierazione dei prezzi delle case che in questa città vede il piano regolatore precedente vecchio di decenni. Nella considerazione che la maggior parte delle osservazioni dei cittadini vedrà la reale concretizzazione nelle varie zone c ( quelle relative alla edilizia privata ) che nelle altre di varia natura con uno strumento diverso dei comparti ma attraverso convenzioni che si faranno con il dirigente dell’ufficio tecnico e che saranno vagliate non dal consiglio comunale ma dalla giunta. A questo punto la domanda sorge spontanea : la giunta della prossima amministrazione farà edificare in queste zone o impedirà tale operazione ai cittadini?

La lista civica ha idee chiare e votando questa delibera si mette nelle condizioni, nel rispetto delle leggi, di consentire la più ampia forma di edificabilità».

