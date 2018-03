Francavilla, pista ciclabile a norma? Il sindaco: «tutto in regola»

FRANCAVILLA AL MARE. La pista ciclabile di Francavilla nel tratto che va dai confini con Ortona al ponte su viale Alcione, realizzata grazie a finanziamenti regionali e provinciali, torna a far parlare di sé.

Dopo le lamentele estive di turisti e bagnanti sulla presunta pericolosità di alcuni tratti del percorso ciclabile, il sindaco Antonio Luciani stempera i toni. «La pista è a norma», rassicura il primo cittadino, «si tratta, infatti, di una pista ciclabile su strada urbana, dove è possibile la realizzazione su corsia riservata ricavata sulla sede stradale o sul marciapiede e non, come dichiarato da più cittadini, esclusivamente in sede propria con spartitraffico longitudinali».

Di tutt’altro avviso l’associazione Buendìa che da anni si batte per migliorare la qualità di vita dei quartieri e per una diversa mobilità sostenibile sul territorio comunale e che ora chiede un confronto con il Comune ed una verifica dei documenti sui lavori e certificati di collaudo dell'opera. A destare preoccupazione, secondo l’associazione, «sono i tratti Via Colombo, Via Kennedy condivisi tra pedoni, ciclisti, automobilisti».

Anche via Aldo Moro a due sensi di marcia affiancati da una corsi pedonale da cui sono divisi da una linea bianca con tasselli riflettenti alti due o tre cm, non fa stare proprio tranquilli.

«Nelle realizzazioni ricavate dalla carreggiata stradale», spiega Luciani, «la pista deve avere senso unico di marcia , concorde con quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore, nonché rispettare delle dimensioni minime per ogni corsia come verificabile lungo i tratti realizzati. Nelle realizzazioni ricavate dal marciapiede, la pista deve avere le stesse caratteristiche sopra riportate e prevedere un adeguato spazio per la circolazione pedonale anche se lo spazio riservato alla circolazione dei pedoni è certamente minimo, ma bisogna evidenziare come la realizzazione è stata effettuata su un tessuto urbano pre-esistente, già pesantemente sfruttato e povero di spazi».

Il decreto ministeriale 577 del 1999 parla chiaro: «la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, deve essere pari ad 1,50 m; tale larghezza e' riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile puo' essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempre che tale circostanza sia opportunamente segnalata». E' il caso della pista di Francavilla?