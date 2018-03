Ari, è battaglia sul nuovo regolamento per l'apertura di bar e ristoranti

ARI. E' ancora polemica ad Ari per il nuovo provvedimento sulla somministrazione delle bevande e dei cibi.

Già nei giorni scorsi si erano sollevate aspre critiche da parte del presidente provinciale di Confcommercio Angelo Allegrino.

Oltre ai 3 criteri qualitativi che ricorrono nei piani di quasi tutti i Comuni l'amministrazione richiede per l'apertura di un bar o di un ristorante la disponibilità di un posto auto per ogni metro quadrato di superficie del locale, superficie dei servizi igienici superiore a quella prevista dalla legge, insonorizzazione del locale, impegno del gestore a garantire la manutenzione del verde pubblico e obbligo per lo stesso di aderire a qualunque consorzio dovesse sorgere per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per la promozione turistica e commerciale di Ari.

«Il provvedimento», ricorda Marcello Salerno, capogruppo di Minoranza nel Comune di Ari, «è stato approvato con il solo voto positivo di 7 consiglieri su 12 (un consigliere eletto con la maggioranza si è da tempo dissociato dal gruppo). Denunciamo che è stato impossibile discutere seriamente il provvedimento in quanto il parere contrario di Confcommercio è stato reso noto soltanto durante la seduta del consiglio, comparendo improvvisamente sul tavolo dei consiglieri poco prima del voto. A quel punto, considerato che anche la minoranza aveva sollevato le medesime perplessità di Confcommercio, abbiamo proposto di rinviare la discussione ad una successiva seduta del consiglio, ma la richiesta è stata seccamente respinta dal sindaco».

In un contesto nazionale ed europeo di liberalizzazione del commercio, secondo la minoranza «il Comune di Ari è l'unico in tutta la provincia di Chieti ad aver sentito la necessità di introdurre adempimenti e vincoli più stringenti di quelli previsti dalla legge dando vita ad una classica barriera all'ingresso nel mercato. Per questo ci riserviamo di segnalare il provvedimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di impugnarlo dinanzi al TAR».

Peraltro, non è la prima volta che Salerno denuncia un atteggiamento «ostile» dell'amministrazione comunale di Ari verso le attività commerciali. «Tempo fa», ricorda l'esponente dell'opposizione, «il TAR Abruzzo, sospendendo l'efficacia di due ordinanze che imponevano il divieto di sosta e di fermata dinanzi ad un esercizio commerciale appena inaugurato, ha dovuto ricordare all'Amministrazione che l'art. 41 della Costituzione italiana garantisce la libertà di impresa».

«Siamo grati a Confcommercio», chiude Salerno, «per aver preso una posizione chiara e netta su questa vicenda a favore delle attività economiche di Ari, a conferma che la battaglia che conduciamo non è solo una battaglia politica ma di civiltà e di buon senso per la crescita del nostro bel paese».

