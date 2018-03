Marco Verratti al Chelsea per 55 mln di sterline? Voci sempre più insistenti

PARIGI. Voci sempre più insistenti dall’Inghilterra rimbalzano nella capitale francese per atterrare a Manoppello, in Abruzzo, luogo di nascita dell’astro nascente del calcio Marco Verratti.

La sua fulminante carriera, iniziata nel 2008 nelle fila del Pescara, esplosa dopo l’acquisto da parte del Paris Saint Germain nel 2012, potrebbe nelle prossime settimane avere un ulteriore sviluppo se dovessero concretizzarsi le voci che circolano in questo momento di un suo trasferimento al prestigioso Chelsea di mister Conte.



Questa mattina diversi giornali del Regno unito (tra cui The Sun) riportano la notizia delle indiscrezioni per ora non confermate.

Chelsea avrebbe già offerto £ 55m per Marco Verratti ma la situazione sarebbe non facile.

La squadra francese sarebbe disposta a vendere ma Verratti non vorrebbe andare via da Parigi.

Sempre secondo le indiscrezioni il mister del Chelsea, Antonio Conte, non sarebbe intenzionato a mollare la presa e potrebbe rilanciare per convincere il connazionale a cambiare squadra e nazione. Non è detto che ulteriori sviluppi non vi siano già nei prossimi giorni.