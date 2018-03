Più che Zeman servirebbe un mago. Pescara ko anche con la Samp (3-1)

GENOVA. Un Pescara ormai senza più stimoli perde 3-1 anche in casa della Sampdoria e continua percorso di caduta libera.

Neanche più Zeman riesce ad incidere né dal punto di vista tecnico né mentale, con la squadra ormai rassegnata alla mesta retrocessione in Serie B.

A sorpresa nessun cambio da parte di Zeman che conferma lo stesso schieramento che ha perso a Verona col Chievo. Zampano, Stendardo, Coda e Biraghi a protezione della porta di Bizzarri. A centrocampo Bruno ha vinto il ballottaggio con Brugman e Muntari per completare il reparto con Verre e Memushaj. In attacco Caprari e Benali (preferito a Kastanos) ai lati di Cerri. Sempre fuori causa Bahebeck e Gilardino, con quest'ultimo che potrebbe rescindere il suo contratto col Delfino nei prossimi giorni.

Nella Sampdoria formazione quasi tipo, con Giampaolo che rilancia dal primo minuto Sala e Regini in difesa e Torreira (il grande ex della gara) in cabina di regia dopo lo stop forzato per squalifica. In attacco Muriel e Quagliarella con Bruno Fernandes tra le linee.

In avvio Sampdoria in controllo del gioco e Pescara che tenta qualche sortita di rimessa. Al 2' contropiede mal gestito da Cerri che da fuori area tenta una goffa conclusione che termina alle stelle. Qualche minuto dopo altra palla buona per Cerri che arriva con un attimo di ritardo, poi col passare dei minuti aumenta la pressione della Sampdoria. Al 10' spunto di Bruno Fernandes il cui tiro si spegne sul fondo complice una deviazione.

Al 18' il vantaggio dei doriani. Difesa da horror sul tentativo di sfondamento di Muriel che nel mezzo pesca tutto solo Bruno Fernandes: 1-0.





La risposta del Delfino al 20' con una rovesciata di Caprari su assist di Zampano con il pallone facile preda di Viviano. Solo un fuoco di paglia perché la Samp, con pressing feroce sui portatori di palla biancazzurri sin dentro la metà campo avversaria, impedisce al Pescara di ripartire e di far male. Il calcio però è strano e al minuto 32 il Pescara perviene al pareggio. Bella azione corale e tocco sotto porta vincente di Cerri su assist basso perfetto di Benali.

Al 35' doppia clamorosa chance per il nuovo vantaggio blucerchiato. Cioccolatino di Quagliarella per Muriel che prima di destro e poi testa non riesce a superare la perfetta guardia di Bizzarri.

Al 37' altro tentativo questa volta dalla distanza di Barreto che costringe il portiere ospite al terzo grande intervento della gara.

Nella ripresa subito una ghiotta occasione per l'undici di Zeman. Imbucata di Memushaj per Cerri che di prima intenzione impegna Viviano a terra.

La risposta dei padroni di casa al 3'. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pavlovic, colpo di testa di Barreto che si spegne a lato di un nulla.

Al 13' il raddoppio della Sampdoria. Cross col contagiri di Bruno Fernandes, la difesa biancazzurra lascia sfilare il pallone e consente a Quagliarella di testa in tuffo di fare secco Bizzarri. Sotto di un gol e con le energie fisiche in esaurimento, il Delfino non ha più la forza di reagire e consente alla Samp un controllo agevole della partita.

Al 23' il tris dei padroni di casa. Ancora Bruno Fernandes inventa per Schick, entrato da pochi minuti per Muriel, che tutto solo davanti a Bizzarri non sbaglia. Neanche il tentativo di Zeman di inserire Kastanos per Cerri e dare maggiore velocità all'attacco, riesce a cambiare il corso della gara.

Domenica prossima allo stadio Adriatico arriva l'Udinese.







SAMPDORIA-PESCARA 3-1 (primo tempo 1-1)



MARCATORI: 18'pt Bruno Fernandes (S); 32'pt Cerri (P); 13'st Quagliarella (S).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala (38'st Bereszynski), Skriniar, Silvestre, Pavlovic; Barreto (29'st Linetty), Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Quagliarella, Muriel (17'st Schick). A disposizione: Puggioni, Simic, Dodo, Alvarez, Palombo, Regini, Cigarini, Djuricic, Budimir. Allenatore: Giampaolo.

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Coda (38'st Fornasier), Biraghi; Verre (43'st Brugman), Bruno, Memushaj; Benali, Cerri (30'st Kastanos), Caprari. A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Muntari, Muric, Cubas. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (Di Fiore-Lo Cicero).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 20mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Coda, Bruno. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'pt; 3'st.









Andrea Sacchini