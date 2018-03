Serie A. Non c'è storia. Il Pescara umiliato in casa anche dalla Lazio (2-6)

PESCARA. Il solito Pescara inadeguato per il palcoscenico della Serie A crolla 6-2 allo stadio Adriatico con la Lazio. Dopo un buon primo tempo se non altro per la reazione sotto di 2 reti, nella ripresa un film già visto. Brutto, prevedibile e imbarazzante.

Sempre più emergenza in casa Pescara, con Oddo che ha perso nella rifinitura della mattina anche Bahebeck (guai muscolari) e Memushaj (ragioni familiari). In campo il “collaudato” 4-3-2-1 con Zampano, Stendardo, Gyomber e Biraghi a protezione della porta di Bizzarri, confermato nonostante le incertezze delle ultime partite. A centrocampo debutto per Muntari, con Brugman e Benali a completare la cerniera di centrocampo. In avanti Verre e Kastanos a supporto di Caprari.

Nella Lazio nessuna sorpresa, con Biglia in cabina di regia e il compito di pungere affidato a Felipe Anderson e Keita ai lati del grande ex Ciro Immobile. Recuperano e vanno in campo dal primo minuto Marchetti e De Vrij. Qualche scaramuccia prima della partita all'altezza di Viale Pindaro, con il pronto intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato la situazione sotto controllo.

Ritmi bassi in avvio. Al 3' in contropiede si fa notare il Delfino con Caprari che da posizione decentrata colpisce soltanto l'esterno della rete.





Sono sempre i biancocelesti però a condurre le operazioni con costanza e sempre maggiore pericolosità.

Al 10' l'atteso vantaggio della Lazio. Felipe Anderson punta sulla destra Biraghi e crossa nel mezzo per l'inserimento perfetto di testa di Parolo: nulla da fare per Bizzarri.

Un minuto dopo ancora il centrocampista laziale sfiora la doppietta su ennesima dormita della retroguardia abruzzese.

Al 13' altra occasione gigantesca per il 2-0 laziale. Milinkovic scherza con Zampano e serve al mezzo un cioccolatino perfetto per Keita che di prima intenzione trova la deviazione decisiva in corner di un difensori. Il raddoppio però è solo questione di secondi. Battuta dell'angolo di Biglia e colpo di testa vincente ancora di Parolo.





La Lazio si divora il tris in almeno 2 occasioni (Keita e Immobile) e consente al Pescara di rimanere in partita ed accorciare le distanze al 29'. Conclusione dalla lunga distanza di Kastanos, Marchetti non è perfetto nella respinta e consente il tap-in vincente di Benali a porta sguarnita: 1-2.

La fiammata biancazzurra cambia la partita e al 37' il Delfino ha l'irripetibile occasione del pareggio. Fallo netto in area di Hoedt su Zampano e calcio di rigore per il Pescara. Dal dischetto però Caprari si lascia ipnotizzare da Marchetti. È la solita maledizione dei rigori (quinto errore su 7 in stagione), ma al 41' il Delfino perviene al pareggio sfruttando la giornata horror dei difensori laziali. Palla lunga sul secondo palo e sinistro al volo di Brugman che si insacca alle spalle di Marchetti.

Parte bene il Pescara nella ripresa ma al 4' è già sotto. Nello stretto Milinkovic difende un buon pallone e colpisce il palo. Sulla ribattuta Parolo è implacabile: 3-2 e tripletta del centrocampista della Nazionale.

La reazione del Delfino è immediata e Caprari a giro dal limite costringe Marchetti al difficile intervento in corner.

Al 7' è invece la Lazio a sfiorare il poker. Imbucata di Anderson per Basta che di prima intenzione da posizione decentrata sfiora il palo.

Al 12'st la Lazio chiude la partita. Muntari perde un pallone velenosissimo a centrocampo e innesca la ripartenza di Immobile, che tutto solo davanti a Bizzarri preferisce l'assist per Keita che tutto solo insacca.

Al 23' cinquina della Lazio. Sugli svinluppi di un corner ponte aereo di De Vrij e inserimento sul secondo palo di Immobile che non sbaglia tra gli applausi dell'Adriatico.

Ma non è finita. Al 32' cross di Lulic per Parolo che fa 6-2 con il primo poker personale in Serie A.

Domenica prossima biancazzurri ospiti del Torino.





PESCARA-LAZIO 2-6 (primo tempo 2-2)



MARCATORI: 10'pt, 14'pt, 4'st e 33'st Parolo (L); 29'pt Benali (P); 41'pt Brugman (P); 12'st Keita (L); 23'st Immobile (L).

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Gyomber, Biraghi (29'st Crescenzi); Benali, Brugman (24'st Cerri), Muntari (15'st Mitrita); Verre, Kastanos; Caprari. A disposizione: Fiorillo, Bruno, Pepe, Maloku, Delli Carri, Vitturini, Cubas, Del Sole. Allenatore: Oddo.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Lukaku; Parolo, Biglia (34'st Murgia), Milinkovic Savic; Felipe Anderson, Immobile (41'st Tounkara), Keita (20'st Lulic). Allenatore: Strakosha, Vargic, Patric, Djordjevic, Crecco, Wallace, Bastos, Luis Alberto, Radu. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Piero Giacomelli della sezione di Trieste (Vivenzi-Mondin).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Biglia. Espulsi: nessuno. Al 37'pt Marchetti para un rigore a Caprari (P). Recupero: 1'pt; 0'st.









Andrea Sacchini