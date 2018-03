Under 21. Azzurrini a lavoro. Convocati i pescaresi Vitturini e Cristante

COVERCIANO. La Nazionale Under 21 si è radunata 2 giorni fa a Roma e i 24 calciatori convocati dal tecnico Luigi Di Biagio sono scesi in campo ieri mattina per il primo allenamento in vista delle amichevoli con Inghilterra e Danimarca, qualificate al pari dell’Italia alla Fase Finale dell’Europeo.

Al termine dell’allenamento Roberto Gagliardini ha lasciato il ritiro per rispondere alla chiamata del Ct Gian Piero Ventura. Il centrocampista dell’Atalanta, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, ha raggiunto nel pomeriggio il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Oggi pomeriggio gli Azzurrini partiranno alla volta di Southampton, dove giovedì 10 novembre (ore 19.45 locali, le 20.45 italiane) al ‘St. Mary’sStadium’ affronteranno i pari età inglesi. La seconda amichevole con la Danimarca è in programma lunedì 14 novembre (ore 18.30) allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo.

A causa di un trauma al polso destro riportato in allenamento, Alex Meret ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21. Il portiere della Spal non è partito quindi con la squadra per Southampton in vista della prima gara con gli inglesi

In sostituzione Gigi Di Biagio ha chiamato i centrocampisti di Crotone e Pescara Leonardo Capezzi e Bryan Cristante. Entrambi hanno già lavorato col gruppo.





I CONVOCATI PER LE GARE CON INGHILTERRA E DANIMARCA



Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Pierluigi Gollini (Aston Villa);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Bologna), Adam Masina (Bologna), Michele Somma (Brescia), Davide Vitturini (Pescara);

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Leonardo Capezzi (Crotone), Bryan Cristante (Pescara), Alberto Grassi (Atalanta), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Attaccanti: Alberto Cerri (Spal), Federico Di Francesco (Bologna), Luca Garritano (Cesena), Vittorio Parigini (Chievo Verona), Andrea Petagna (Atalanta), Federico Ricci (Sassuolo), Valerio Lorenzo Rosseti (Lugano).