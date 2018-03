Serie D. Sorrisi Avezzano e San Nicolò. Pari Chieti. Sconfitte Giulianova e Amiternina

CHIETI-CASTELFIDARDO 2-2



CHIETI: Diouf, Del Grosso, Bustamante, Scalbi, Sbardella, Vitale (63' Gomis), Diop, Varone, Dos Santos, Suriano (46' Esposito), Riccucci. A disp.: Fatone, Scintu, Gallo, Cresto, Zanetti, Navarro, De Clemente. All.: Zuccarini

CASTELFIDARDO: Chiodini, Belelli, Bordi, Bacchiocchi, Castellana, Foglia (73' Della Riva), Speranza, Pigini, Donzelli (58' Minella), Trillini, Di Federico (63' Balloni). A disp.: Carpano, Capparuccia, Ferri, Campana,De Carlo, Tombolini. All.: Bolzan

ARBITRO: Politi Mattia di Lecce

ASSISTENTI: Belsanti e Filagnino

RETI: 22' Dos Santos (CH); 23' Trillini (CF); 75' Minella (CF); 84' Varone (CH)



FOLGORE VEREGRA-GIULIANOVA 2-0



AVEZZANO-FERMANA 2-1



AVEZZANO (4-3-3): D’Avino, Valerio, Felli, Sassarini, Menna, Tabacco, Puglia (6′ st Bittaye), Iommetti (6′ st La Rosa), Di Genova (48′ st Venditti), Bisegna, Di Massimo. A disposizione: Ciciotti, Ndiaye, Marretti, Kras, Persia. All.Alessandro Lucarelli.

FERMANA (3-5-2): Olczak, Cesselon, Terrenzio, Ferrini (17′ st Misin), Comotto, Sene (20′ st Ficola), Urbinati, Omiccioli, Cremona (35′ st Tascini), Degano, Iotti. A disposizione: Polimanti, Gregonelli, Passalacqua, Ispas, Traini, Valdes. All. Osvaldo Jaconi.

ARBITRO: Sig. Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore.

ASSISTENTI: Raffaele Accetta di Tivoli e Antonio Mariniello di Ercolano.

RETI: 10′ pt Degano, 42′ st Di Massimo, 44′ st Bisegna.

NOTE: ammoniti al 40′ pt Degano, al 42′ pt Bisegna, al 5′ st Valerio, al 15′st Ferrini, al 26′st Terrenzio ed al 32′ st Cesselon per azione fallosa; ammonito al 45′ st Olczak per perdita di tempo. Corner 3-2. Recupero 1′+5′.Spettatori 800 circa; terreno in ottime condizioni.



SAN NICOLO'-CAMPOBASSO 1-0



SAN NICOLO’: Calore, Pretara, Mozzoni (17’ st De Santis), Brighi, Rapino, Petronio, Margarita, Donatangelo, Moretti (36’ pt Lazzarini), Merlonghi (36’ st Forgione), Massetti. A disposizione: Ricci, D’Orazio, Pagliarulo, D’Egidio, Casolla, Di Sante. Allenatore: Massimo Epifani

CAMPOBASSO: Capuano, Santangeli, Raho, Censori, Carminucci, Fusaro, Boldrini (19’ st Todino), Valentini, Bucchi, Fiore (24’ st Grillo), Alessandro (1’ st Dimas). A disposizione: Di Pasquale, Lenoci, Grazioso, Lucchese, Bontà, Aquino. Allenatore: Roberto Cappellacci

ARBITRO: Salvatore Bertolino di Terni (Biccheri e Cicalini)

RETE: pt 31’ Margarita

NOTE: ammoniti Carminucci, Censori, Fusaro, Pretara, Donatangelo. Espulso, per fallo di mani fuori dall’area di rigore, Capuano al 24’ st. Angoli: 3-6. Recuperi: pt 1’ st 4’.



AMITERNINA-FANO 0-2

AMITERNINA: Schina, Ventura, Dawid Lenart, Valente, Di Ciccio, Marcotullio, Di Paolo (38' s.t. Domenico Di Alessandro), Petrone (31' p.t. Shipple), De Matteis, Torbidone, Gizzi (27' s.t. Lukasz Lenart). A disposizione: Merlini, Marino Di Alessandro, Giulitti, Terriaca, D'Alessandris, Peluso. Allenatore: Daniele Cola (Angelone squalificato)

ALMA JUVENTUS FANO: Ginestra, Marconi, Bartolini, Lunardini, Nodari, Mei, Sivilla, Favo, Gucci (27' s.t. Buongiorno), Borrelli (35' s.t. Chiacchiarelli), Falsaperla (41' s.t. Lucciarini). A disposizione: Marcantognini, Verruschi, Giantommasi, Terre, Sassaroli, Salvato. Allenatore: Marco Alessandrini

ARBITRI: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Alessandro Palmigiano di Ostia Lido e Giulia Petrini di Rieti

RETI: 42' p.t. Gucci, 4' s.t. Valente (aut.)

AMMONITI: Marconi, Nodari, Dawid Lenart, Di Ciccio

RECUPERO: p.t. 1', s.t. 4'

NOTE: al 31' s.t. Torbidone calcia alto il rigore che lui stesso si era procurato