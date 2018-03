Serie D. Chieti e San Nicolò superstar. Pari tra Giulianova e Amiternina. Ko Avezzano

CAMPOBASSO-CHIETI 0-4



CITTA’ DI CAMPOBASSO: Capuano, Carminucci, Raho, Censori (59° Dimas), Fusaro, Di Pasquale, Boldrini, Valentini, Bucchi, Fiore (59° Todino), Alessandro (84° Cianci). A disp.: Grillo, Santangeli, Lenoci,Aquino, Lucchese, Bontà. All.: Roberto Cappellacci.

CHIETI CALCIO: Diouf, Del Grosso, Bustamante, Scalbi, Sbardella, Vitale, Diop (54° Zanetti), Varone, Ribeiro Dos Santos (71° Esposito), Suriano (63° Gomis), Ricucci. A disp.: Fatone, De Queiroz, Gallo, Lima Cresto, Navarro, Menegussi. All.: Donato Ronci.

Arbitro: Sig. Luigi Carella della sezione di Bari.

Assistenti: Francesco Paolo Santarsia e Santo Burgi entrambi della sezione di Matera.

Marcatori: 16′, 39′ , 49′ Ribeiro Dos Santos (CH); 52′ Varone (CH).

Ammoniti: 24′ Censori (CB), 30′ Diop (CH).

Recupero: 4′ pt / 4′ st.

Note: Mister Ronci allontananto a fine primo tempo per proteste.



CASTELFIDARDO-AVEZZANO 1-0



CASTELFIDARDO: Chiodini , Belelli ( 65′ Dalla Riva), Bordi, Campana , Castellana , Capparuccia ( 71′ Foglia) , Speranza , Pigini , Minella , Trillini ( 75′ Bacchiocchi) , Di Federico. A disp. Zitti , Ferri , De Carlo , Donzelli , Tombolini , Balloni . All. Bolzan

AVEZZANO: Di Avino , Endiaye , Krass , Sassarini , Nenna , Tabacco , Puglia , Jonnetti , Bittaie , Bisegna , Di Massimo . A disp. Ciciotti , Marretti , Venditti , Valerio , Persia , Longo , La Rosa , Del Pizzo , Meola . All. Lucarelli

Arbitro : Panozzo di Castelfranco Veneto.

Reti : 27′ Speranza

GIULIANOVA-AMITERNINA 1-1



GIULIANOVA: Zaccagnini; Cichetti, Ferrante, Marini, Sborgia; De Iorio (1' st. Emili), Silvestri, Gasparotto, Vita; Kean (21' st. Di Stefano), Giampaolo. A disp.: Ursini, Rossi, Cerasi, Marzucco, Beccaceci, Mastrilli, Perucca. All. Giorgini

AMITERNINA: Schina; Di Ciccio, Valente (21' st. Lenart L.), Mariani; Ventura (34' st. D'Alessandris), Petrone, Marcotullio, Di Paolo, Shipple (12' st. Gizzi); Terriaca, Torbidone. A disp.: Merlini, Lenardt D., Pasqualone, Di Alessandro D., Giulitti. All.: Angelone

ARBITRO: Cattaneo di Civitavecchia (Perna-Valente)

RETI: st. 1' Vita (G), 37' Lanart L. (A)

ESPULSI: 21' st. l'allenatore dell'Amiternina, Vincenzo Angelone.

AMMONITI: Silvestri (G), Petrone (A), Di Stefano (G)



MONTICELLI-SAN NICOLO' 0-2

MONTICELLI: Di Nardo, Vallorani, Mancini, Sosi, Adamoli, Alijevic, Petrucci, Minopoli (17’ st Galli), Filiaggi (42’ st Grilli), Rega (8’ st Margarita Salvatore), Matinata. A disposizione: Calvaresi, Canali, Oddi, Monaco, Funari, Amelii. Allenatore: Nico Stallone

SAN NICOLO’: Calore, Pretara, Mozzoni, Brighi, Rapino, Petronio, Margarita Daniel Alfredo (19’ st De Santis), Pagliarulo, Moretti, Merlonghi (26’ st Forgione), Massetti (41’ st D’Orazio). A disposizione: Recchiuti, Donatangelo, Florimbj, D’Egidio, Di Sante, Lazzarini. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Davide Moro di Schio (Cantara e Carloni)

RETI: pt 33’ Moretti; st 2’ Margarita Daniel