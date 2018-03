Under 21. L'Italia impegnata l'8 settembre con la Slovenia. Convocati 2 “pescaresi”

REGGIO EMILIA. Inizia il cammino della nuova Nazionale Under 21 nelle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo. Dopo il pareggio senza reti nell’amichevole disputata il 12 agosto a Telki, gli Azzurrini affronteranno la Slovenia martedì 8 settembre allo Stadio ‘Mapei – Città del Tricolore’ di Reggio Emilia nella prima gara del girone eliminatorio. Sono 24 i calciatori convocati da Luigi Di Biagio, con Cristante (Benfica), Josè Mauri (Milan) e Monachello (Atalanta) alla prima chiamata con l’Under 21.

La squadra si radunerà lunedì 31 agosto a Roma, giovedì 3 settembre sarà impegnata in un test di allenamento con la Lupa Roma e domenica 6 partirà alla volta di Reggio Emilia, che martedì 8 settembre (ore 17) ospiterà il match con la nazionale slovena.

Intanto è stata ufficializzata la sede della gara di qualificazione agli Europei Under 21 tra l’Italia e la Repubblica d’Irlanda. Gli Azzurrini giocheranno la loro terza partita di qualificazione il prossimo 13 ottobre allo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza, dopo aver affrontato il doppio impegno con la Slovenia (8 settembre e 8 ottobre). L’orario di inizio della gara sarà comunicato nei prossimi giorni.

Il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ha voluto così commentare la scelta della Federazione: “Ringrazio la Figc per aver scelto Vicenza come sede per un’importante partita della nazionale Under 21 per le qualificazioni europee. Siamo orgogliosi di ospitare la nazionale nella nostra città che ha una grande tradizione calcistica con il Vicenza Calcio che ha fatto crescere campioni che sono entrati nella storia del calcio come Romeo Menti, Giulio Savoini recentemente scomparso, Paolo Rossi e Roberto Baggio. Sono sicuro che i tantissimi appassionati di calcio vicentini sapranno accogliere con calore e passione gli azzurri per una grande giornata di sport”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Ivan Provedel (Modena), Simone Scuffet (Como);

Difensori: Antonio Barreca (Cagliari), Arturo Calabresi (Livorno), Andrea Conti (Atalanta), Nicola Murru (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Michele Somma (Brescia), Lorenzo Venuti (Brescia); Francesco Vicari (Novara);

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Lazio), Bryan Cristante (Benfica), Rolando Mandragora (Pescara), Augustin Jose Mauri (Milan), Valerio Verre (Pescara);

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Kingsley Boateng (Bari), Alberto Cerri (Cagliari), Nicolò Fazzi (Virtus Entella), Gaetano Monachello (Atalanta), Daniele Verde (Frosinone).