Sabato di grandi emozioni con L'Aquila-Lucchese e Spal-Teramo

ABRUZZO. Il risultato nel derby della settimana scorsa ha permesso all'Aquila di conquistare per la prima volta in questa stagione i 3 punti. Un successo fondamentale in ottica classifica per lasciarsi alle spalle le zone calde ed anche per il morale, con l'esordio del neo-tecnico rossoblù bagnato con una vittoria prestigiosa ottenuta oltretutto in inferiorità numerica.

Ora domani al Fattori (inizio ore 15,00) L'Aquila è attesa alla prova del 9 con la Lucchese. Zavettieri a meno di grandi sorprese dovrebbe confermare lo stesso undici che ha espugnato il Bonolis di Teramo. Unico dubbio quello tra Ceccarelli e Sandomenico davanti. Per il resto Zandrini in porta; Di Mercurio, Maccarone, Zaffagnini e Pedrelli in difesa; Corapi, Zappacosta e Del Pinto confermati in linea mediana; Pacilli, Perna e Sandomenico tridente d'attacco.

L'Aquila-Lucchese verrà arbitrata da Pasquale Boggi della sezione di Salerno. Assistenti Manuel Robilotta e Massimo Manzolillo. Fischio d'inizio domani (sabato, ndr) alle ore 15,00 allo stadio Fattori di L'Aquila.

Derby sfortunato invece è stato per il Teramo, che tra sfortuna ed errori difensivi ha gettato alle ortiche la ghiotta possibilità in superiorità numerica di guadagnare il quinto successo consecutivo o quantomeno la quinta gara di fila senza perdere. L'undici di Vivarini è atteso dunque alla prova del riscatto già questa sera in casa della gloriosa Spal in una situazione di grande emergenza soprattutto dalla metà campo in su. La gara con L'Aquila infatti ha menomato il reparto offensivo di Vivarini, che sicuramente dovrà rinunciare nella trasferta di Ferrara a Fiore (6 mesi out per l'infortunio al tendine d'Achille, ndr) mentre sono in dubbio Donnarumma e Lapadula, i 2 migliori realizzatori biancorossi. Più chance di rivedere in difesa Amadio. In avanti certo del posto a questo punto Bucchi, che ha scontato la giornata di squalifica rimediata a Santarcangelo di Romagna 2 settimane fa.

Spal-Teramo verrà diretta da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Assistenti Manuel Cinquini e Nicola Fraschetti. Fischio d'inizio domani (sabato, ndr) alle ore 20,30 allo stadio Mazza di Ferrara.

Andrea Sacchini