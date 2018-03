Exploit Angolana. Ok l'Amiternina. Pari Celano e Giulianova. Male il Sulmona

GIULIANOVA-CIVITANOVESE 1-1

CITTA' DI GIULIANOVA Melillo; Del Grosso (44' st. Rinaldi), Lo Russo; Venneri, Catalano (26' st. Takyi), D´Orazio; Sorrentino, Fantini (34' st. Nanci), Broso, Maschio, Bianchini. A disp: Natali, Di Gioacchino, Puglia, Poliseno, Spadaccini, Stornelli. All Ronci

CIVITANOVESE Falso; Sako, Schiavone; Coccia (13' st. Morante), Sgambato, Comotto; Boateng, Rovrena, Scandurra (30' st. Tofani), Trillini, D´Ancona (21' st Valdes). A disp: Cattafesta, Diamanti, Nocera, Bartolucci, Poli, Spigonardi. All.: Gabbanini

Arbitro: De Santis di Lecce; Assistenti: Primieri Granieri-Vinti.

Reti: st. 1' Sorrentino (G), 27' Trillini (C)

Ammoniti: Coccia (C), Sorrentino (G).

Note: Spett. 499, di cui una sessantina di Civitanova Marche. Incasso totale di € 2.649,50, compreso il rateo di € 1.132,50 per 210 abbonati Angoli: 4-0; Recuperi p.t. 0'; st. 4'.

SULMONA-FERMANA 2-5

SULMONA: Meo, Scuoch, Pezzullo (24'pt Amedoro), Fraghì, Spadari, Di Ciccio, Cavasinni, Lorenzetti (1'st Sulejman), Pellegrino, Taliano, Simeoli (1'st Magaddino).

A disposizione: Bighencomer, Bernardo, Di Francia, De Matteis, Paolillo, Petrigni.

Allenatore: Luiso

FERMANA: Savut, Marini D., Vallorani, Marcolini, Labriola, Marini A., Zivkov (40'st D'Errico), Misin, Bartolini (32'st Farò), Marinucci Palermo, Paris (10'st Negro).

A disposizione: Boccanera, Fruci, Gregorelli, Vita, Iovennisci, Rossi.

Allenatore: Scoponi

ARBITRO: Borriello di Torre del Greco

RETI: 8' pt Marini A., 30' pt e 8' st Paris, 17' st Pellegrino, 35' st Zivkov, 40' st Negro, 46' st Magaddino.

RECANATESE-ANGOLANA 1-2



RECANATESE: Verdicchio (1´st Pandolfi), Spinaci, Brugiapaglia, Committante, Cianni, Patrizi, Di Iulio, Sebastianelli (16´st Moriconi), Galli, Gigli, Albanese (31´pt Palmieri). A disp: Di Marino, Piraccini, Garcia, Candidi, Latini, Agostinelli. All. Amaolo

RC ANGOLANA: Lupinetti, Giammarino (26´st Ricci), Cancelli, Farindolini, Natalini, Di Camillo, Pagliuca, Francia, Giansante (26´st Isotti), Vespa (39´st Forlano), Carpegna. A disp: D´Andrea, D´Anteo, Mendoza Zuccotti, Cipressi, Melone, Sborgia. All. Donatelli

Arbitro: Francesco Cenami (Rieti)

Reti: 11´st Francia, 36´st Isotti, 37´st Di Iulio.

Ammoniti: Spinaci, Brugiapaglia, Committante, Gigli, Pandolfi,Palmieri, Pagliuca, Vespa, Ricci e Isotti.

Recupero: 1´pt e 4´st

BOJANO-AMITERNINA 0-5



BOJANO: Laccetti, Cagiano, De Martino, Montone, Ancona, Moroni, Spezzaferro (40° s.t. Pestilli), Ambrosino, Savinelli (13° s.t. Piscopo), Mugione, Chiriac (26° s.t. Padalino). A disp. Romano, Cantarale, Crimi, Castellani, Milici, Scognamiglio. All. Giovanni Cagiano

AMITERNINA: Spacca, Nuzzo, Mariani, Valente, Santilli (35° s.t. Iannini), Loreti, Fermo (1° s.t. Cerroni), Dawid Lenart, Torbidone, Lukasz Lenart, Bocchino (23° s.t. Peveri). A disp. Venditti, Holzknecht, Cipolloni, Costi. All. Lino Nappo (Angelone squalificato)

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta

Assistenti: Antonio Manco di Caserta e Alessandro Pacifico di Taranto

Reti: 1° s.t. Torbidone, 24° s.t. Torbidone, 30° s.t. Torbidone, 37° s.t. Dawid Lenart, 43° s.t. Torbidone

Ammoniti: Torbidone, Piscopo



ISERNIA-CELANO 1-1