Vincono soltanto Sulmona ed Amiternina. Pari Celano. Ko Giulianova ed Angolana

AMITERNINA-TERMOLI 2-0

AMITERNINA: Spacca, Dawid Lenart, Mariani, Valente, Santilli, Loreti, Peveri (17° s.t. Bocchino), Petrone, Torbidone (38° s.t. Terriaca), Gizzi, Lukasz Lenart. A disp. Calvaresi, Nuzzo, Conti, Shipple, Federici, Cipolloni, Cerroni. All. Vincenzino Angelone

TERMOLI: Patania, Viteritti, D'Alessio (8° s.t. Basso), Testa (8° s.t. Miani), Manzillo, Fusaro, Di Mercurio, Falco, Palumbo, Larosa, Genchi (38° s.t. Ciogli). A disp. Teoli, Forò, Santoro. All. Domenico Giacomarro

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Andrea Micaroni di Pescara e Paolo Delle Fontane di Ciampino

Reti: 32° p.t. Dawid Lenart, 11° s.t. Lukasz Lenart

Ammoniti: Valente, Loreti, Mariani, Falco

MACERATESE-GIULIANOVA 3-2

MACERATESE: Rocchi, Donzelli (17′ st. Lattanzi), Russo; Ruffini, Aquino, Arcolai; Romano (17′ st Perfetti), Conti, Ambrosini, Cavaliere (21′ st. Borrelli), Gabrielloni.

A disp.: Turbacci, Benfatto, Mania, Pietropaolo, Belkaid, Orta. All. Favo

CITTA' DI GIULIANOVA: Melillo, Del Grosso (28′ st. Broso), De Luca; Di Iulio, Catalano (10′ st Bianchini), D’Orazio; Verrilli (10′ st Di Gioacchino), Fantini, Dos Santos, Esposito, Berretti.

A disp.: Natali, Venneri, Puglia, Maschio, Rinaldi, Rondina. All. Ronci

Arbitro: Celentano di Torre Annunziata.

Reti: pt. 4′ Gabrielloni (M), 15’ Dos Santos (G); st. 5’ Ambrosini (M), 14’ Gabrielloni (M), 32’ Broso (G)

Ammoniti: Donzelli (M) e Del Grosso (G)

RECANATESE-SULMONA 1-2

RECANATESE: Verdicchio, Spinaci, Brugiapaglia, Commitante, Cianni, Patrizi, Moriconi (1' st Sebastianelli), Gigli (16' st Palmieri), Nohman, Garcia (39' st Agostinelli), Galli.

Allenatore: Amaolo

SULMONA: Falso, Ursini, Nicolai, Marangon (31' st Brack), Gasperini, Di Berardino, Proietti, Vitone, Ceccarelli (46' st Tofani), Bordoni, Montesi (24' st Spigonardi).

Allenatore:Mecomonaco

ARBITRO: Giuseppe De Luca di Ercolano (Massimo Manzolillo di Sala Consilina - Pietro Paolo Greco di Battipaglia)

MARCATORI: 12' Marangon (S), 8'st Bordoni (S), 13'st Cianni (R)

NOTE. Ammoniti: Spinaci (R), Garcia (R), Moriconi (R), Bordoni (S), Gasperini (S), Marangon (S). Angoli 8-6 per il Sulmona. Recuperi: Pt 0' - St 4'.

VIS PESARO-CELANO 2-2

VIS PESARO (4-4-2): Osso; E. Dominici (39′ st Tonucci), Cusaro, Martini, G.Dominici; Bianchi, Ridolfi, Omiccioli, Bugaro; Costantino (41′ st Costantini), Chicco. A disp.: Foiera, Pangrazi, Bartolucci, Tartaglia, Pieri, Cremona. All. Magi

CELANO (4-4-2): Bartoletti; Colantoni (28′ st Salvi), Rea, Fuschi, Simeoni (8′ st Mercogliano); Lancia, Evangelisti, Granaiola, Bordi; Aquaro, Dema (30′ st Valdes). A disp: Polidoro, Villa, Castellani, Salatiello, Mancini. All. Morgante

ARBITRO: Guida di Salerno. Assistenti: Scacchi di Arezzo e Sartore di Torre Annunziata.

MARCATORI: 38′ pt Bugaro (V), 42′ pt Bianchi (V), 36′ st Valdes (C), 42′ st Fuschi (C)

NOTE: Ammoniti: Bordi (C), Rea (C), G. Dominici (V), Martini (V), Bianchi (V), Lancia (V). Angoli: 2-3

RECUPERO: 3'pt.; 5'st.



MATELICA-ANGOLANA 3-1

MATELICA (4-4-2) Passeri 7,5; Silvestrini 6, D'Addazio 7, Ercoli 7, Corazzi 6; Scotini 7 (24’ st Martini 6), Lazzoni 6,5 (29’ st Gadda sv), Scartozzi 7, Staffolani 7; Cacciatore 7, Cognigni 6 (15’ st Jachetta 6). A disp.: Spitoni, Rocchegiani, Lanzi, Gilardi, Campioni, Api. All. Carucci.

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6,5; Miani 6 (30’ st Scordella 6), Cancelli 6,5, Farindolini 6, Mendoza Zuccotti 6; Natalini 6, Lib Alizadeh 6, Francia 6,5 (31’ st Sanci sv), Colella 6,5; Vespa 6,5, Pagliuca 6,5 (35’ st Di Domizio sv). A disp.: Lupinetti, Ciliani, Fedele, Nelone, D'Anteo, Isotti. All. Donatelli.

ARBITRO: Bariola di Piacenza 7.

RETI: 16’ pt Scotini (M), 4’ st Colella (R) rig., 25’ st Cacciatore (M), 50’ st Staffolani (M).

NOTE: spettatori 900 circa. Ammoniti: Scartozzi, D’Addazio, Jachetta. Angoli: 8-5. Recupero: pt 0’, st 5’.