Virtus Lanciano. Piccolocol Livorno: «servono punti salvezza»

LANCIANO. Proseguono i lavori della squadra agli ordini di Carmine Gautieri in vista del match di Livorno. Al Picchi fischio d'inizio domenica alle ore 15,00. Orario e giorno inconsueto per la serie B vista la sosta della serie A per le Nazionali. Il tecnico dei frentani recupera dalla squalifica Fofana ma perde per lo stesso motivo Volpe, espulso negli ultimi secondi del match perso al Biondi martedì col Verona. Un rosso, sicuramente eccessivo, pesantissimo nell'economia del gioco dei rossoneri.

Nell'allenamento di ieri soltanto fisioterapia per Almici e Vastola mentre Piccolo ha svolto lavoro differenziato. Oggi allenamento al mattino in città e nel pomeriggio lista dei convocati e partenza per Livorno. Non ci sarà Leali, convocato con la Nazionale Under 21, che verrà rimpiazzato sicuramente da Aridità viste le indisponibilità per infortunio di Amabile e Casadei. In panchina andrà Cattafesta, portiere della Primavera della Virtus. Recuperato Mammarella che riprenderà il proprio posto sulla linea dei difensori.

«Siamo rammaricati per aver perso un punto prezioso per la classifica» – racconta Antonio Piccolo, attaccante della Virtus Lanciano arrivato in prestito proprio dal Livorno – «ora pensiamo alla prossima partita contro la mia ex squadra, il Livorno. Perdere col Verona a 3 minuti dalla fine per sfortuna fa male».

Domenica la gara col Livorno: «per me è una partita particolare perché fino a gennaio sono stato un giocatore dei labronici. Ora però per me c'è solo il Lanciano, a giugno vedremo».

Il gol del momentaneo 1-1 al Verona, anche se non utile per incrementare la classifica dei frentani, Piccolo l'ha dedicato a Morosini, morto un anno fa allo stadio Adriatico di Pescara, vittima dei cori offensivi degli ultrà del Verona nella partita di andata a Livorno.

Intanto sono in vendita da qualche giorno i biglietti per il settore ospiti del Picchi. La gara si giocherà domenica alle ore 15,00 ed i tagliandi di settore ospiti avranno un costo unitario di 12 euro. La gara verrà diretta da Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Assistenti Vicinanza e Carbone.

Andrea Sacchini