CINEMA E MALATTIE RARE, UN APPUNTAMENTO PER RIFLETTERE A CHIETI

SALUTE. CHIETI. Al via al Supercinema di Chieti la prima di una serie di appuntamenti organizzati dalla Clinica Pediatrica di Chieti in collaborazione con l’AIG (Associazione Italiana Glicogenosi), l’Università e l’Azienda Sanitaria Locale 02 per sensibilizzare la città sul tema delle malattie rare. Si tratta di una serata fra cinema, cultura e solidarietà, con spazi dedicati al dibattito – moderato dal giornalista Nino Germano -, la storia di un paziente raccontata dall’attore Milo Vallone e la proiezione del film di Harrison Ford “Misure straordinarie”, tratto dalla storia vera di una famiglia che rischia tutto per salvare i due figli affetti dalla rara Malattia di Pompe. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, a partire dalle 18.30 15/11/2011 15.47