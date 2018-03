ANZIANA RAPINATA IN CASA A MONTESILVANO DA UN UOMO DI COLORE

CRONACA. PESCARA. Un'anziana e' stata rapinata in casa questa mattina a Montesilvano (Pescara), in una traversa del lungomare. In base alle prime informazioni la donna ha aperto la porta a un uomo di colore che le ha strappato la catenina d'oro che indossava, poi lui l'ha spintonata e l'ha fatta cadere a terra. I carabinieri della compagnia di Montesilvano (coordinati dal capitano Enzo Marinelli) si stanno occupando delle ricerche dell'uomo. La donna e' stata soccorsa e portata in ospedale, a Pescara. 15/11/2011 15.26